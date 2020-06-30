В Китае начали проводить стерилизацию женщин для контроля рождаемости и населения, – AP

Власти Китая начали внедрять жесткие меры для контроля и снижения рождаемости среди уйгуров и других мусульманских меньшинств. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что власти Синьцзян-Уйгурского автономного района регулярно проверяют женщин из числа меньшинств на беременность. Так, в регионе "сотни тысячам" женщинам провели внутриматочные операции, насильственные стерилизации и даже аборты. В Синьцзяне использование внутриматочных контрацептивов и проведение стерилизаций резко возросло на фоне сокращения по всему Китаю.

В результате, регион настигло стало резкое падение рождаемости в Синьцзяне. Согласно официальный статистике, в преимущественно уйгурских районах Хотан и Кашгар уровень рождаемости упал более чем на 60% с 2015 по 2018 год. В 2019 году по всему региону Синьцзян рождаемость сократилась на 24%, тогда как это показатель по стране составил всего 4,2%.

Насильственное сокращение рождаемости среди уйгуров сопровождается массовыми задержаниями как в качестве угрозы, так и в качестве наказания за несоблюдение драконовских правил. Основной причиной, по которой людей отправляют в исправительные лагеря, является наличие в семье троих и более детей.

По оценкам правозащитных организаций, в провинции Синьцзян более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания", где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

В то же время, китайские власти отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называют эти учреждения "образовательными центрами" для предупреждения опасности исламистской радикализации.

Как сообщали Українські Новини, ранее президент США Дональд Трамп поддержал Китай в создании "лагерей перевоспитания" уйгуров и отказался вводить санкции.

Кроме того, депутат "Слуги народа" Третьякова похвалила практику стерилизации женщин.