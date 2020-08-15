Три знака зодиака столкнутся с непредвиденными трудностями, — астролог

В то время, как в пятницу Раков, Львов и Рыб будут ждали мелкие неприятности в делах, сегодня с трудностями придется столкнуться Близнецам, Весам и Козерогам. Подробнее о том, что ждет прежставителей этих знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Близнецы

В субботу Близнецам потребуется много усилий для достижения целей и сохранения своего материального благополучия. Проблема будет заключаться в том, что энергии у представителей этого знака сейчас не так уж и много, а после полудня ее станет еще меньше. Поэтому все виды деятельности, требующие значительной активности и приложения физических сил, будут не так успешны. Кроме того, звезды советуют по возможности организовать в второй половине отдых.

Весы

В субботу Весам предстоит решать сложные задачи. В течение дня ситуация может складываться неоднозначно для них, представители этого знака могут запутаться и оказаться в сложной ситуации. После полудня могут поступать интересные предложения о работе, но звезды советуют не спешить на них соглашаться, все следует хорошенько обдумать, чтобы избежать подводных камней.

Козерог

Вероятно, что в субботу Козерогам предстоит столкнуться с какими-то непредвиденными трудностями. Некоторые из сложных вопросов, с которыми предстоит разбираться, будут касаться финансов. На поверхность всплывут старые проблемы семейного характера, которые представители этого знака в свое время упорно игнорировали и избегали их обсуждения. На этот раз придется посмотреть правде в глаза и разбираться в ситуации, чтобы не доводить ее до точки кипения.

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