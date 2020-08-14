У трех знаков зодиака возможны неприятности в делах сегодня, — астролог

В то время, как в четверг успех сопровождал Овнов, Дев и Водолеев, сегодня Раков, Львов и Рыб будут ждать мелкие неприятности в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в пятницу, 14 августа, расскажут Українські Новини.

Рак

Раков ждет сложный день, в течение которого их ожидания могут не оправдаться. В делах будет сложно добиться прогнозируемого результата. Максимум, на что представители этого знака могут рассчитывать в работе, это оставаться на плаву и не потерять того, что было достигнуто прежде. В этот день не исключены финансовые проблемы, они станут результатом необдуманных трат.

Лев

В пятницу Львы будут загружены работой весь день, к концу которого они почувствуют, что совершенно выбились из сил. Предстоит решать вопросы, касающиеся не только работы, но и разбираться с личными делами. В течение дня могут возникать различные неприятные ситуации в делах, которые станут поводом для недовольства. Чтобы избежать негативных последствий, которые могут стать итогом необдуманных действий, в этот день следует воздержаться от резких поступков.

Рыбы

Для Рыб день складывается неоднозначно. В пятницу представителями этого знака могут быть недовольны ваши близкие. Возможны разногласия в семье. Будет довольно проблематично договориться по многим вопросам и объяснить другим вашу позицию и мотивы ваших поступков. Также пятница принесет Рыбам известия, которые заставят изрядно поволноваться и задуматься о благополучном завершении дел, в которых они были уверены.

Как сообщали Українські Новини, 7 августа Венера перешла в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски.

Также синоптик прогнозирует, что теплый сентябрь сменит аномально холодный октябрь.