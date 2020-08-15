Ракам не стоит проявлять инициативу, а Весам нужно позаботиться о здоровье, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как у четырех знаков зодиака наступит судьбоносный период на этих выходных, сегодня Девам астролог советует браться за новые проекты, а Скорпионам завершить все важные дела. О том, что ждет представителей всех знаков в субботу, 15 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

Звезды советуют Овнам ммело использовать в субботу свою коммуникабельность, чтобы достичь успеха в любых делах – рабочих, любовных или семейных. Вечер проведите в семейном кругу.

Телец

В субботу у Тельцов появится отличный шанс завести полезные знакомства – не пропустите этого. Будьте искренними и добрыми, учитесь слушать. Вечер в объятиях любимого человека будет прекрасным завершением дня.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам устроить себе полноценный отдых и посвятить этот день только себе. Расслабьтесь и ни о чем не думайте.

Рак

Ракам не стоит в этот день активно проявлять инициативу – делайте только то, что хотите. Никому не навязывайте свою помощь, ведь можете ввязаться в неприятную историю.

Лев

Домашние рутинные дела Львам стоит отложить на другое время. Суббота – прекрасный день для общения, встреч и планирования отдыха. День будет наполнен приятными сюрпризами – принимайте их с улыбкой.

Дева

В субботу Девы могут смело браться за новые проекты и пересмотреть план дел, которые необходимо выполнить до конца месяца. Удача улыбнется представителям этого знака, если они захотитят сделать крупную покупку дома или машины.

Весы

Весам важно посвятить этот день своему здоровью. Пересмотрите свои пищевые привычки и готовьте только полезную пищу. Спорт в субботу также будет уместным, чтобы прийти в тонус и улучшить настроение.

Скорпион

Скорпионов ждет хороший день, чтобы закончить все начатые проекты. Представители этого знака смогут не только закрыть этот вопрос в рабочем плане, но и избавиться от душевных страданий из-за невыполненной работы.

Стрелец

В субботу обстоятельства не дадут Стрельцам расслабиться и заняться тем, чем им захочется. Звезды говорят, что силой мысли представители этого знака способны изменить мир вокруг. Если чувствуете упадок сил, убедите себя в том, что полны энергии и энтузиазма.

Козерог

В субботу у Козерогов могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, представители этого знака могут принести в свою жизнь новые впечатления и эмоции.

Водолей

В субботу Водолеям будет трудно сосредоточиться на чем-то одном. День каждый раз будет подбрасывать им интересные события, поэтому это заставит переключать свое внимание.

Рыбы

В субботу Рыбы могут сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других только в том случае, если они сумеют донести до окружающих суть своих новаторских идей. Интеллектуальный потенциал Рыб достигнет заоблачных высот.

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