Аскольд, Луна, Арес и Дарий. Минюст опубликовал самые популярные и необычные имена новорожденных детей в Киеве и области

Аскольд, Луна, Арес и Дарий. Минюст опубликовал самые популярные и необычные имена новорожденных детей в Киеве

Самые популярные и редкие имена детей 2020 года в Киеве. Фото: kyivobljust.gov.ua

Самые популярные и редкие имена детей 2020 года в Киеве. Фото: kyivobljust.gov.ua

Вслед за сообщением о том, что в Минсоцполитики могут пересмотреть решение о монетизации "пакетов малыша" , стали известны самые популярные и необычные имена для детей в Киеве и Киевской области в первой половине 2020 года. Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Киев).

Одним из самых популярных имен в Киеве уже не первый год остается женское имя София.

Кроме него, в список популярных имен в столице Украины попали следующие женские имена: Полина, Мария, Анна, Анастасия, Кира.

Среди мужских имен самые популярные в Киеве: Максим, Александр, Марк, Матвей, Тимофей, Михаил.

В Киевской области самыми популярными женскими именами стали: Анна, Анастасия, Валерия, Вероника, Виктория, Ева, Мария, Милана, Александра, Полина, София, Соломия, Ульяна.

А мужскими: Андрей, Артем, Богдан, Владислав, Дмитрий, Денис, Захар, Иван, Илья, Матвей, Марк, Максим, Назар, Александр, Роман, Тимофей, Тимур.

Кроме распространенных и привычных имен, молодые родители называли своих детей и достаточно необычными и редкими именами.

Например, в Киеве в первой половине года девочек называли: Аделина, Теона, Квитослава, Пелагея, Прасковья, Ядвига, Лили, Айна, Сарра Яец, Прамила, Лавиния, Ясна, Забава, Илектра, Берлина, Милада, Ярина, Владиана, Михайлина, Ариэль.

Среди необычных мужских имен новорожденных в Киеве: Северин, Гарри, Елезар, Кипрян, Дорофей, Гедеон, Яросвит, Харлампий, Аскольд, Ангел, Дарий, Лукас, Влас, Демьян, Антип, Оскар, Маркус.

А в Киевской области отныне есть Арес, Ясон, Шахран, Азария, Марселина, Авенир, Луна и Лучиан.

Как сообщали Українські новини, в 2020 году самыми популярными именами в Украине стали Артем и София.

Также в 2019 году в Украине родились Граф, Золушка и Спартак.