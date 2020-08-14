подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 августа 2020, пятница, 13:18 158
Внешняя политика 2020-08-14T13:19:51+03:00
Українські Новини
Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ

Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ

Валерия Драгомирова
СНГ, Антитеррористический центр, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В то время, как Украина прекратила сотрудничество в сфере культуры в рамках СНГ, президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отказаться от решений Украины о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом говорится в законопроекте № 0065, зарегистрированном на сайте Рады 13 августа, передают Українськi Новини.

Текст проекта закона на данный момент отсутствует на сайте парламента.

В 2000 году бывший премьер-министр Виктор Ющенко на заседании глав правительств стран-членов СНГ в Москве подписал 13 соглашений, среди которых решение о создании антитеррористического центра стран СНГ и соглашение о выполнении решений по введению зоны свободной торговли (при этом Украина подписала последнее соглашение полностью, в то время как Россия предложила исключить из его текста сроки введения ЗСТ).

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Украина прекратила действие 6 договоров в рамках СНГ и продолжает инвентаризацию 236.

Ранее в России заявили, что Украина якобы пытается выйти из минских соглашений - из-за местных выборов. 

Больше новостей о: СНГ Антитеррористический центр Владимир Зеленский

Не выходить на улицу без документов. Какие ограничения "желтой зоны" будут действовать в Киеве с понедельника
В Киеве снова увеличилось количество больных коронавирусом за сутки. Один человек умер
Новости
Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ 13:18
Суд оштрафовал кандидата в мэры Киева Притулу за ДТП в Киеве в 2014 12:59 Документ
Табачные войны. Суд отменил арест счетов украинских табачных компаний, - СМИ 12:39
Не выходить на улицу без документов. Какие ограничения "желтой зоны" будут действовать в Киеве с понедельника 12:38
В Киеве снова увеличилось количество больных коронавирусом за сутки. Один человек умер 12:21
больше новостей
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Повышение будет постепенным. В Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах 05:30
Полиция до сих пор не знает, почему загорелся дом главы ЦПК Шабунина 12:49
больше новостей
Пять лет в режиме ожидания: как НАБУ снижает уровень доверия к власти 17:30 Пресс-релиз
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
больше новостей
В Украине повысят минималку в три этапа. Когда это произойдет и насколько вырастет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok