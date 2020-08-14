Зеленский инициирует отказ Украины от участия в работе Антитеррористического центра СНГ

В то время, как Украина прекратила сотрудничество в сфере культуры в рамках СНГ, президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отказаться от решений Украины о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом говорится в законопроекте № 0065, зарегистрированном на сайте Рады 13 августа, передают Українськi Новини.

Текст проекта закона на данный момент отсутствует на сайте парламента.

В 2000 году бывший премьер-министр Виктор Ющенко на заседании глав правительств стран-членов СНГ в Москве подписал 13 соглашений, среди которых решение о создании антитеррористического центра стран СНГ и соглашение о выполнении решений по введению зоны свободной торговли (при этом Украина подписала последнее соглашение полностью, в то время как Россия предложила исключить из его текста сроки введения ЗСТ).

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Украина прекратила действие 6 договоров в рамках СНГ и продолжает инвентаризацию 236.

Ранее в России заявили, что Украина якобы пытается выйти из минских соглашений - из-за местных выборов.