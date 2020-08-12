Украина прекратила сотрудничество в сфере культуры в рамках СНГ

Вслед за назначением Тараса Шевченко замминистра культуры и информационной политики, стало известно о денонсации Украиной Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры, которое было подписано 15 мая 1992 года в Ташкенте в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики. Сегодня, 12 мая, Кабмин на своем заседании принял соответствующее постановление разработанное Министерством культуры и информационной политики постановление. "Также правительство приняло постановление о выходе Украины из Соглашения о создании совета культурного сотрудничества государств-участников СНГ. Украина выходит из соглашений, поскольку в связи с вооруженной агрессией РФ фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ происходит в двустороннем формате на основе заключения новых и \/ или действующих двусторонних договоров", – говорится в заявлении министерства. Как сообщали Українські новини, в Киеве снимают фильм с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Также у Зеленского передумали ставить памятник Каденюку за госсчет.