Украина прекратила сотрудничество в сфере культуры в рамках СНГ

Вслед за назначением Тараса Шевченко замминистра культуры и информационной политики , стало известно о денонсации Украиной Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры, которое было подписано 15 мая 1992 года в Ташкенте в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.

Сегодня, 12 мая, Кабмин на своем заседании принял соответствующее постановление разработанное Министерством культуры и информационной политики постановление.

"Также правительство приняло постановление о выходе Украины из Соглашения о создании совета культурного сотрудничества государств-участников СНГ.

Украина выходит из соглашений, поскольку в связи с вооруженной агрессией РФ фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ происходит в двустороннем формате на основе заключения новых и / или действующих двусторонних договоров", – говорится в заявлении министерства.

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