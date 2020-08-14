Суд оштрафовал кандидата в мэры Киева Притулу за ДТП в Киеве в 2014

Соломенский районный суд Киева в 2014 году признал виновным кандидата в мэры Киева шоумена Сергея Притулу в совершении ДТП и оштрафовал на 425 гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В соответствии с протоколом об административном правонарушении 6 февраля 2014 года управляя автомобилем на перекрестке улицы Лукашевича и проспекта Воздухофлотского Притула не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не придерживался безопасной дистанции к автомобилю, который двигался впереди, в результате чего совершил с ним столкновение, чем нарушил требования правил дорожного движения и совершил правонарушение, предусмотренное ст. 124 Кодекса об админнарушениях.

Притуле грозил штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Также суд взыскал с Притулы судебный сбор в размере 36 гривен.

Согласно материалам суда, решение суда Притула не обжаловал.

Суд оштрафовал Сергея Притулу за ДТП в Киеве в 2014 году. Документ: reyestr.court.gov.ua

Как сообщали Українськi Новини, рассмотрение дела тещи Притулы о наезде на женщину с ребенком может начаться в сентябре.

Также шоумен Сергей Притула хочет дать 20 концертов вне Киева.