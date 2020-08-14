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14 серпня 2020, пʼятниця, 12:59 7
Судова влада 2020-08-14T13:45:02+03:00
Українські Новини
Суд оштрафував кандидата в столичні мери Притулу за ДТП у Києві в 2014 році

Суд оштрафував кандидата в столичні мери Притулу за ДТП у Києві в 2014 році

Елена Новикова
ДТП, Притула, Сергій Притула, кандидат в мери
Сергій Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
Сергій Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula

Солом'янський районний суд Києва у 2014 році визнав винним кандидата в мери Києва шоумена Сергія Притулу у скоєнні ДТП і оштрафував на 425 гривень.

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення 6 лютого 2014 року керуючи автомобілем на перехресті вулиці Лукашевича і проспекту Повітрофлотського Притула не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції до автомобіля, який рухався попереду, в результаті чого скоїв з ним зіткнення , чим порушив вимоги правил дорожнього руху та скоїв правопорушення, передбачене ст. 124 Кодексу про адмінпорушення.

Притулі загрожував штраф в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Також суд стягнув з Притули судовий збір у розмірі 36 гривень.

Згідно з матеріалами суду, рішення суду Притула не оскаржував.

Суд оштрафував Сергія Притулу за ДТП в Києві в 2014 році. Документ: reyestr.court.gov.uaСуд оштрафував Сергія Притулу за ДТП в Києві у 2014 році. Документ: reyestr.court.gov.ua

Як повідомляли Українськi Новини, розгляд справи тещі Притули про наїзд на жінку з дитиною може початися у вересні.

Також шоумен Сергій Притула хоче дати 20 концертів поза Києвом .

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