Суд оштрафував кандидата в столичні мери Притулу за ДТП у Києві в 2014 році

Солом'янський районний суд Києва у 2014 році визнав винним кандидата в мери Києва шоумена Сергія Притулу у скоєнні ДТП і оштрафував на 425 гривень. Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини. Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення 6 лютого 2014 року керуючи автомобілем на перехресті вулиці Лукашевича і проспекту Повітрофлотського Притула не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції до автомобіля, який рухався попереду, в результаті чого скоїв з ним зіткнення , чим порушив вимоги правил дорожнього руху та скоїв правопорушення, передбачене ст. 124 Кодексу про адмінпорушення. Притулі загрожував штраф в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року. Також суд стягнув з Притули судовий збір у розмірі 36 гривень. Згідно з матеріалами суду, рішення суду Притула не оскаржував. Суд оштрафував Сергія Притулу за ДТП в Києві у 2014 році. Документ: reyestr.court.gov.ua Як повідомляли Українськi Новини, розгляд справи тещі Притули про наїзд на жінку з дитиною може початися у вересні. Також шоумен Сергій Притула хоче дати 20 концертів поза Києвом .