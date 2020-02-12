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12 февраля 2020, среда, 07:15 83
Украина 2020-02-12T07:15:01+02:00
Українські Новини
Из-за роста популяции лис в Украине участились случаи бешенства

Из-за роста популяции лис в Украине участились случаи бешенства

Олександр Децик
Бешенство, Лиса
Бешенная лиса. Бешенство – это смертельное заболевание.
Бешенная лиса. Бешенство – это смертельное заболевание.

Рост популяции лис в Украине привел к увеличению случаев бешенства диких животных. 

Об этом журналу «Мир увлечений: Охота & Оружие» сообщил эколог, доктор наук Василий Новицкий.

«У нас популяция лис сейчас в разы выше оптимальной. В наших краях лисы являются одними из основных источником бешенства – на них приходится 36% всех случаев заболевания. При этом в зоне риска грибники, дачники, дети, рыбаки, отдыхающие. О чем говорить, если даже для Киева появление лисы в городской черте уже не редкость. Но опасность может подстерегать кого и где угодно, даже в городе. Ведь болезнь распространяют также и бродячие собаки и коты, которых инфицируют лисы.  А антирабических препаратов для людей в медучреждениях страны нет, и об этом никто не  говорит», — отметил он.

По обнародованным данным Минздрава, с 2014 по 2019 гг в Украине от бешенства умерли 17 человек.

При этом, по словам Новицкого, уже в 2020  году в Николаеве от бешенства умер мужчина. Для сравнения – в Норвегии за двести лет зарегистрирована всего одна смерть от бешенства.

Бешенство – это смертельное заболевание. При контакте с инфицированным животным спасти сможет только своевременно введенная сыворотка.

За первое  полугодие 2019 года в Украине зарегистрировано 447 случаев бешенства животных. Карантины из-за подтвержденных случаев бешенства вводились в Бердянске, в курортном поселке Затока в Одесской области. Самая свежая информация — 6 февраля в Згуровке Киевской области был подтвержден случай заболевания бешенством домашнего животного и объявлен карантин. Всего же с начала 2020 года только в Киевской области уже зафиксировано 10 случаев бешенства.

При этом в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты 2232 и 2448, которые предусматривают запрет регуляции численности бродячих собак и котов в угодьях, ограничения сроков охоты на лис, запрет притравочных станций. Это приведет к неконтролируемому росту популяции лисы и, соответственно, дальнейшему ухудшению и так непростой ситуации с бешенством в Украине.

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