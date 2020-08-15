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15 августа 2020, суббота, 07:00 67
Общество 2020-08-15T08:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня на Крещатике откроется школьная ярмарка

Сегодня на Крещатике откроется школьная ярмарка

Александр Савич
Школа, 1 сентября, Учебный год, школьная ярмарка
Школьники. Фото: pixabay
Школьники. Фото: pixabay

Вслед за информацией о том, что в первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения, стало известно, что сегодня на Крещатике откроется школьная ярмарка. Об этом сообщает КГГА.

Школьная ярмарка на Крещатике будет проходить два дня: 15 и 16 августа.

Общегородская школьная ярмарка в центре столицы при поддержке КГГА проводится уже 23 года.

"Посетителей ярмарки ждет широкий спектр товаров для школьников – письменные принадлежности, канцтовары, школьная форма, обувь и другие сопутствующие товары. 

Важно, что ярмарка является социальным проектом. Благодаря участию в ней непосредственных товаропроизводителей и дистрибьюторов цены на товары для школьников будут на 15-20% ниже, чем в розничной торговой сети", – говорит замглавы КГГА Александр Густелев.

По его словам, свое участие в ярмарке подтвердили предприниматели из разных регионов Украины.

Ярмарка состоится на центральной улице столицы: нечетная сторона нижнего тротуара улицы Крещатик от дома № 13/2 до дома № 23-А (в пределах улиц Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого).

Как сообщали Українські новини, половина родителей против онлайн учебы в школах.

Также Минздрав утвердил рекомендации для работы учебных заведений.

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