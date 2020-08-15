Вслед за информацией о том, что в первые месяцы учебного года у школьников будут проверять знания после дистанционного обучения, стало известно, что сегодня на Крещатике откроется школьная ярмарка. Об этом сообщает КГГА. Школьная ярмарка на Крещатике будет проходить два дня: 15 и 16 августа. Общегородская школьная ярмарка в центре столицы при поддержке КГГА проводится уже 23 года. "Посетителей ярмарки ждет широкий спектр товаров для школьников – письменные принадлежности, канцтовары, школьная форма, обувь и другие сопутствующие товары. Важно, что ярмарка является социальным проектом. Благодаря участию в ней непосредственных товаропроизводителей и дистрибьюторов цены на товары для школьников будут на 15-20% ниже, чем в розничной торговой сети", – говорит замглавы КГГА Александр Густелев. По его словам, свое участие в ярмарке подтвердили предприниматели из разных регионов Украины. Ярмарка состоится на центральной улице столицы: нечетная сторона нижнего тротуара улицы Крещатик от дома № 13\/2 до дома № 23-А (в пределах улиц Архитектора Городецкого и Богдана Хмельницкого). Как сообщали Українські новини, половина родителей против онлайн учебы в школах. Также Минздрав утвердил рекомендации для работы учебных заведений.