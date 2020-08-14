подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 августа 2020, пятница, 10:56 196
Транспорт 2020-08-14T11:15:01+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" вернула поезд Киев – Запорожье: когда он начнет курсировать

"Укрзализныця" вернула поезд Киев – Запорожье: когда он начнет курсировать

Александр Савич
Киев, Запорожье, Укрзализныця, Движение поездов, Возобновление пассажирских перевозок
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

После сообщения о том, как сэкономить на билетах на скоростные поезда, стало известно, что возобновляется курсирование поезда №71/72 Киев – Запорожье. Об этом сообщает "УЗ".

Первый после возобновления курсирования поезд сообщением Киев – Запорожье отправится уже 19 августа из Запорожья, а из Киева – 20 августа. Курсировать поезд будет через день.

"Напомним, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленно обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлено санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры.

В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", – сообщает "УЗ".

Для посадки в поезд пассажиры должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Билеты уже совсем скоро можно будет приобрести в железнодорожных кассах или на официальном сайте компании.

Как сообщали Українські новини, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов в Черновцы и Ивано-Франковск.

Также в Мининфраструктуры хотят вернуть в поезда наряды полиции после случая с избиением девушки.

Больше новостей о: Киев Запорожье Укрзализныця Движение поездов Возобновление пассажирских перевозок

Киев сковали пятничные пробки. Где трудно проехать...
"Металлург" едет домой. У футболистов еще одного у...
В "Укразализныце" рассказали, как сэкономить на би...
На этой неделе "Укрзализныця" возобновляет курсиро...
В Украине повысят минималку в три этапа. Когда это произойдет и насколько вырастет
В Украине заболеваемость коронавирусом стремительно растет, а смертность падает
Новости
Приезд Сытника в Высший совет правосудия. ВСП считает нормальной практику рабочих встреч с представителями НАБУ 11:21
ОПЗЖ требует привлечь к ответственности глав администраций, которые запретили местные выборы на Донбассе 11:15
Черника с фоном. Как в Чернобыльской зоне собирают ягоды для киевских рынков 11:05
Тернопольский облсовет запретил на территории области легализованный Зеленским игорный бизнес, - СМИ 10:59
"Укрзализныця" вернула поезд Киев – Запорожье: когда он начнет курсировать 10:56
больше новостей
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Повышение будет постепенным. В Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах 05:30
Из-за Жан-Клода Ван Дамма ограничат движение на киевских дорогах. В столице снимают кино 13:11
больше новостей
Пять лет в режиме ожидания: как НАБУ снижает уровень доверия к власти 17:30 Пресс-релиз
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
"Удар" Кличко обошел все остальные партии на киевских выборах, – Центр Разумкова 15:42
больше новостей
В понедельник Киев включат в "желтую зону" карантина. Какие будут ограничения и что это означает
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok