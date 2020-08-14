"Укрзализныця" вернула поезд Киев – Запорожье: когда он начнет курсировать

Первый после возобновления курсирования поезд сообщением Киев – Запорожье отправится уже 19 августа из Запорожья, а из Киева – 20 августа. Курсировать поезд будет через день.

"Напомним, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленно обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлено санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры.

В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", – сообщает "УЗ".

Для посадки в поезд пассажиры должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Билеты уже совсем скоро можно будет приобрести в железнодорожных кассах или на официальном сайте компании.

Как сообщали Українські новини, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов в Черновцы и Ивано-Франковск.

Также в Мининфраструктуры хотят вернуть в поезда наряды полиции после случая с избиением девушки.