В Мининфраструктуры хотят вернуть в поезда наряды полиции после случая с избиением девушки

После нападения в поезде на журналистку, бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава заявил, что для обеспечения безопасности пассажиров в железнодорожном транспорте необходимо вернуть наряды полиции в поезда для обеспечения правопорядка.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Чтобы обеспечить (безопасность), надо просто вернуть наряды полиции в поезда для обеспечения правопорядка. Нужно не поддаваться на манипуляции со стороны МВД, поскольку в данном случае речь идет не об охране, а об обеспечении правопорядка. Это та функция, которую полиция обязана предоставлять для граждан страны и эта функция оплачивается с госбюджета… Поэтому, говорить о каком-то коммерческом компоненте здесь неуместно, потому что речь идет исключительно о выполнении полицией своих прямых обязанностей", - отметил Кава.

Также Кава сообщил, что общего опыта европейских стран, который Украина может также использовать, нет.

При этом, ситуация с обеспечением правопорядка должна зависеть от общей криминальной ситуации в стране.

"Что касается европейского опыта, то какого-то общего опыта как такового нет… Если проблем с криминалитетом в стране нет, то сопровождение полицией поездов не осуществляется. А в случае экстренных ситуаций на ближайших станциях в поезда садятся наряды полиции. Если возникают проблемы с безопасностью, как это было в период массового притока иммигрантов, то используется стандартный подход, когда наряды полиции сопровождают поезда", - сообщил Кава.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" отмечает необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования сотрудниками полиции.

К такому решению руководство "Укрзализныци" пришло после избиения в поезде №9/10 "Киев - Мариуполь" журналистки телеканала "Интер" Анастасии Луговой в ночь с 31 июля на 1 августа.

В то же время председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров отметил, что безопасность пассажиров поезда должны обеспечивать сотрудники "Укрзализныци".

После происшествия работники поезда предлагали потерпевшей взятку за ее молчанние.