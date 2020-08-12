В "Укразализныце" рассказали, как сэкономить на билетах на скоростные поезда

Вслед за возобновлением курсирования поездов в Черновцы и Ивано-Франковск, в "Укрзализныце" рассказали о том, как пассажиры скоростных поездов Интерсити+ могут сэкономить на билетах. Об этом сообщает официальный сайт "УЗ".

Так, для вагонов 1-го класса действует программа лояльности: покупай раньше – плати меньше. Выгодно приобрести билет можно, если покупать билеты на Интерсити+ за 90-30 суток до даты отправления поезда.

Таким образом можно сэкономить от 10% до 40% стоимости билета.

"Чем раньше, тем скидка больше. В частности, за 90-30 суток до даты отправления поезда – снижение на 40%, а за 24-15 суток – снижение на 10%.

За несколько суток до даты отправления билеты наоборот, дорожают. За 4-2 суток до отправления – стоимость повышается на 10%, а за 1 сутки – стоимость увеличивается на 15%", – объясняют в "УЗ".

Скидки в Интерсити+. Скриншот: uz.gov.ua

Как сообщали Українські новини, в Мининфраструктуры хотят вернуть в поезда наряды полиции после случая с избиением девушки.

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