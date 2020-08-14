Сегодня "Барселона" сыграет с мюнхенской "Баварией" в 1/4 Лиги чемпионов. Где смотреть матч

Вслед за вторым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов, который состоялся вчера, сегодня, 14 августа, будет сыгран предпоследний матч 1\/4 Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт UEFA. В нем "Барселона" сразится с мюнхенской "Баварией". На предыдущей стадии турнира мюнхенцы выбили из розыгрыша лондонский "Челси", а каталонцы обыграли "Наполи". У обеих команд хорошая статистика выступлений в ЛЧ: "Барселона" не проигрывает в турнире уже 8 матчей к ряду, а "Бавария" победила во всех 8 последних матчах. Матч при участии этих команд легко представить в финале турнира, но жребий свел их уже на четвертьфинальной стадии. Победитель этой пары станет и фаворитом турнира, так что матч обещает быть интересным. Встреча состоится сегодня, 14 августа, в Лиссабоне, Португалия, на арене "Эштадиу да Луш". Арбитр матча – Дамир Скомина (Словения). Прямая трансляция на канале "Футбол 1" в 22:00. Как сообщали Українські новини, донецкий "Шахтер" прошел в полуфинал Лиги Европы и поставил рекорд. Также украинским болельщикам разрешили посещать футбольные матчи.