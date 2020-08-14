Сегодня "Барселона" сыграет с мюнхенской "Баварией" в 1/4 Лиги чемпионов. Где смотреть матч

В нем "Барселона" сразится с мюнхенской "Баварией".

На предыдущей стадии турнира мюнхенцы выбили из розыгрыша лондонский "Челси", а каталонцы обыграли "Наполи".

У обеих команд хорошая статистика выступлений в ЛЧ: "Барселона" не проигрывает в турнире уже 8 матчей к ряду, а "Бавария" победила во всех 8 последних матчах.

Матч при участии этих команд легко представить в финале турнира, но жребий свел их уже на четвертьфинальной стадии. Победитель этой пары станет и фаворитом турнира, так что матч обещает быть интересным.

Встреча состоится сегодня, 14 августа, в Лиссабоне, Португалия, на арене "Эштадиу да Луш". Арбитр матча – Дамир Скомина (Словения).

Прямая трансляция на канале "Футбол 1" в 22:00.

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