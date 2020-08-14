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  • Сегодня "Барселона" сыграет с мюнхенской "Баварией" в 1/4 Лиги чемпионов. Где смотреть матч
14 августа 2020, пятница, 10:30 238
Спорт 2020-08-14T11:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня "Барселона" сыграет с мюнхенской "Баварией" в 1/4 Лиги чемпионов. Где смотреть матч

Сегодня "Барселона" сыграет с мюнхенской "Баварией" в 1/4 Лиги чемпионов. Где смотреть матч

Александр Савич
Футбол, Лига Чемпионов, Анонс, еврокубки, ФК Барселона, ФК Бавария
Лига чемпионов. Фото: sport.bigmir.net
Лига чемпионов. Фото: sport.bigmir.net

Вслед за вторым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов, который состоялся вчера, сегодня, 14 августа, будет сыгран предпоследний матч 1/4 Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

В нем "Барселона" сразится с мюнхенской "Баварией".

На предыдущей стадии турнира мюнхенцы выбили из розыгрыша лондонский "Челси", а каталонцы обыграли "Наполи".

У обеих команд хорошая статистика выступлений в ЛЧ: "Барселона" не проигрывает в турнире уже 8 матчей к ряду, а "Бавария" победила во всех 8 последних матчах.

Матч при участии этих команд легко представить в финале турнира, но жребий свел их уже на четвертьфинальной стадии. Победитель этой пары станет и фаворитом турнира, так что матч обещает быть интересным.

Встреча состоится сегодня, 14 августа, в Лиссабоне, Португалия, на арене "Эштадиу да Луш". Арбитр матча – Дамир Скомина (Словения).

Прямая трансляция на канале "Футбол 1" в 22:00.

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