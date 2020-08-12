"Шахтер" прошел в полуфинал Лиги Европы и установил рекорд. Как закончились матчи 1/4 турнира

Вчера вечером, 11 августа, в Германии состоялись последние матчи 1/4 стадии Лиги Европы. Таким образом стали известны все полуфиналисты розыгрыша еврокубка. Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Донецкий "Шахтер" обыграл швейцарский "Базель" со счетом 4:1. За горняков отличились Жуниор Мораес, Тайсон, Алан Патрик и Додо. На четыре мяча "Шахтера" швейцарский клуб смог ответить лишь одним голом Рикки ван Волфсвинкела.

Своим выходом в полуфинал Лиги Европы "Шахтер" установил своеобразный рекорд – ни одной команде за пределами топ-5 лиг Европы не удавалось выйти в полуфинал ЛЕ больше раз, чем горнякам. Для донецкой команды это третий выход в полуфинал кубка в истории (учитывая период, когда турнир назывался Кубок УЕФА).

В следующей стадии Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет с миланским "Интером". Матч состоится 17 августа.

Во втором четвертьфинале встречались английский "Вулверхэмптон" и испанская "Севилья". Минимальную победу одержал испанский клуб – 0:1 за счет гола Лукаса Окампоса.

В начале игры англичане не реализовали пенальти – ошибка Рауля Хименеса дорого стоила "Вулверхэмптону". В концовке встречи "Севилья" смогла вскрыть оборону противника и выйти вперед. Единственный гол и стал в итоге решающим.

В полуфинале "Севилья" сыграет с английским "Манчестер Юнайтед". Матч состоится 16 августа.

Напомним, что по специальным правилам, введенным для доигровок еврокубков в этом году, четвертьфиналы и полуфиналы проходят в одноматчевом формате.

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