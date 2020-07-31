В Украине на футбольные матчи разрешили пускать зрителей

В Украине начнут постепенно пускать зрителей на футбольные матчи, с соблюдением определенных карантинных ограничений, которые касаются социального дистанцирования, а также проверки температуры у зрителей. Об этом сообщают в прес-службе Кабинете министров Украины.

Так, основными требованиями для привлечения зрителей на футбольные матчи являются:

заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25%;

соблюдение социальной дистанции;

обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах;

проведение проверки температуры на входе.

Также Українські Новини сообщали, что футбольные еврокубки возвращаются. Что надо знать о новых условиях проведения.

Сообщалось, что еще в мае Минздрав утвердил рекомендации для работы футбольных клубов во время карантина.

Также во время 2 этапа выхода из карантина в Украине разрешили проводить спортивные и религиозные мероприятия.