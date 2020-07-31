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31 июля 2020, пятница, 18:54 40
Общество 2020-07-31T19:15:01+03:00
Українські Новини
В Украине на футбольные матчи разрешили пускать зрителей

В Украине на футбольные матчи разрешили пускать зрителей

Ольга Фандорина
Спорт, Футбол, Карантин, Футбольные матчи
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

В Украине начнут постепенно пускать зрителей на футбольные матчи, с соблюдением определенных карантинных ограничений, которые касаются социального дистанцирования, а также проверки температуры у зрителей.  Об этом сообщают в прес-службе Кабинете министров Украины.

Так, основными требованиями для привлечения зрителей на футбольные матчи являются:

  • заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25%;
  • соблюдение социальной дистанции;
  • обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах;
  • проведение проверки температуры на входе.

Также Українські Новини сообщали, что футбольные еврокубки возвращаются. Что надо знать о новых условиях проведения.

Сообщалось, что еще в мае Минздрав утвердил рекомендации для работы футбольных клубов во время карантина.

Также во время 2 этапа выхода из карантина в Украине разрешили проводить спортивные и религиозные мероприятия

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