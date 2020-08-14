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14 серпня 2020, пʼятниця, 10:30 19
Спорт 2020-08-14T13:45:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні "Барселона" зіграє з мюнхенською "Баварією" в 1/4 Ліги чемпіонів. Де дивитися матч

Сьогодні "Барселона" зіграє з мюнхенською "Баварією" в 1/4 Ліги чемпіонів. Де дивитися матч

Александр Савич
Футбол, Барселона, Ліга чемпіонів, Баварія
Ліга чемпіонів. Фото: sport.bigmir.net
Ліга чемпіонів. Фото: sport.bigmir.net

Сьогодні, 14 серпня, буде зіграно передостанній матч 1/4 Ліги чемпіонів після того, як вчора відбувся другий чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів. В ньому "Барселона" зіграє з мюнхенською "Баварією".Про це повідомляє офіційний сайт UEFA.

На попередній стадії турніру мюнхенці вибили з розіграшу лондонський "Челсі", а каталонці обіграли "Наполі".

У обох команд хороша статистика виступів у Лізі чемпіонів: "Барселона" не програє в турнірі вже 8 матчів поспіль, а "Баварія" перемогла у всіх останніх 8 матчах.

Матч за участю цих команд легко уявити у фіналі турніру, але жереб звів їх вже на чвертьфінальній стадії. Переможець цієї пари стане фаворитом турніру, так що матч обіцяє бути цікавим.

Зустріч відбудеться сьогодні, 14 серпня, у Лісабоні, Португалія, на арені "Ештадіу да Луш". Арбітр матчу – Дамір Скоміна (Словенія).

Пряма трансляція на каналі "Футбол 1" о 22:00.

Як повідомляли Українські новини, донецький "Шахтар" пройшов у півфінал Ліги Європи і поставив рекорд.

Також українським уболівальникам дозволили відвідувати футбольні матчі.

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