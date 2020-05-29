Чернобыльскую зону отчуждения разрешили посещать при соблюдении карантина

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения разрешило посещение зоны отчуждения при условии соблюдения противоэпидемических рекомендаций.

Об этом говорится в сообщении агентства на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В соответствии с приказом Госагентства по управлению зоной отчуждения, на территории зоны отчуждения разрешено осуществлять массовые (культурные, социальные, религиозные и другие) мероприятия, в частности посещение с целью ознакомления, с учетом запретов, определенных пунктом 3 постановления Кабинета Министров Украины от 20 мая №392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий", - сказано в нем.

В частности, на период карантина обязательными условиями посещения зоны отчуждения являеются прохождение термометрии при посадке в автобус в зону отчуждения и на КПП "Дитятки", наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции.

До посещения зоны отчуждения не будут допускаться лица, имеющие температуру более 37,2 градусов, а также те, кто имеет симптомы респираторных заболеваний.

Если во время проведения измерения температуры на КПП "Дитятки" будет зафиксирована повышенная температура или обнаружено лицо с признаками респираторных заболеваний - вся группа будет не допущена к зоне отчуждения.

На период адаптивного карантина будут действовать ограничения на посещение определенных объектов.

В частности, будет действовать один маршрут, рассчитанный на один день - село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС.

В группе должно быть не более 10 человек.

Передвижения по маршруту будут осуществляться по фиксированному графику движения с момента прибытия и до завершения визита.

Как сообщали Українськi Новини, в конце апреля Министерство культуры и информационной политики оценило потери туристической отрасли от коронавируса в более чем 1,5 млрд долларов.