В Днипре разоблачили конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен

Служба безопасности Украины ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с ежемесячным оборотом 500 млн гривен в Днипре, в то время, как ранее СБУ разоблачила "Укрбуд" на миллионных сделках с госсредствами при строительстве в Чернобыльской зоне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины пресекла в Днипре деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти полмиллиарда гривен ежемесячно. По предварительным данным следствия, организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей. По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот", - говорится в нем.

Подчеркивается, что фигуранты также оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем.

Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом.

За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более 1 млн наличных денег в гривневом эквиваленте.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.

СБУ разоблачила группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Фото: СБУ

В Днепре разоблачили группу, выводящую в тень миллионы гривен госпредприятий. Фото: СБУ

Как сообщали Українськi Новини, в августе 2019 года сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 100 млн гривен, который действовал в Киевской и Одесской области.

Ранее сотруднику СБУ и экс-военному сообщили о подозрении в госизмене.