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11 августа 2020, вторник, 11:01 1549
Силовые структуры 2020-08-11T11:15:11+03:00
Українські Новини
Передача секретной информации в конфетах: сотруднику СБУ и экс-военному сообщили о подозрении в госизмене

Передача секретной информации в конфетах: сотруднику СБУ и экс-военному сообщили о подозрении в госизмене

Елизавета Драбкина
Госизмена, секретная информация, Офис Генпрокурора
Сотрудник СБУ и экс-военный задержаны по подозрению в госизмене Фото: Офис генпрокурора
Сотрудник СБУ и экс-военный задержаны по подозрению в госизмене Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители сообщили сотруднику Службы безопасности Украины и бывшему военнослужащему о подозрении в государственной измене путем передачи секретной информации в конфетах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора сотруднику СБУ и лицу, которое выполняло функции "курьера", сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - сказано в нем.

По данным следствия, офицер правоохранительных органов для выполнения задач так называемых кураторов собирал сведения, составляющие государственную тайну, с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Фото: Офис генпрокурораФото: Офис генпрокурора

Информацию он передавал через "курьера" - военного пенсионера.

Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины.

10 августа в отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд признал бывшего "министра здравоохранения Республики Крым" Петра Михальчевского виновным в государственной измене.

Также СБУ задержала "экс-замминистра спорта" "Республики Крым" в Херсонской области.

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