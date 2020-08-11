Передача секретной информации в конфетах: сотруднику СБУ и экс-военному сообщили о подозрении в госизмене

Правоохранители сообщили сотруднику Службы безопасности Украины и бывшему военнослужащему о подозрении в государственной измене путем передачи секретной информации в конфетах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини. "Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора сотруднику СБУ и лицу, которое выполняло функции "курьера", сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - сказано в нем. По данным следствия, офицер правоохранительных органов для выполнения задач так называемых кураторов собирал сведения, составляющие государственную тайну, с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Фото: Офис генпрокурора Информацию он передавал через "курьера" - военного пенсионера. Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины. 10 августа в отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток. В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Как сообщали Українськi Новини, ранее суд признал бывшего "министра здравоохранения Республики Крым" Петра Михальчевского виновным в государственной измене. Также СБУ задержала "экс-замминистра спорта" "Республики Крым" в Херсонской области.