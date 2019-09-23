В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом 1 млрд гривен в год

Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с оборотом 1 млрд гривен в год в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала незаконный бизнес, который действовал с 2017 года. "Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики", - сказано в нем.

По данным СБУ, среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий. Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более 4 млн наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.

Также были обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати офшорных компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

Кроме того, изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований в марте начала расследование причастности должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы Львовской области к работе незаконного конвертационного центра с оборотом 500 млн гривен в месяц.

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и следователи Госбюро расследований (ГБР) пришли с обысками к отдельным должностным лицам Главуправления Государственной фискальной службы во Львовской области.

Ранее СБУ и ГФС ликвидировали конвертационный центр с ежегодным оборотом 400 млн гривен.