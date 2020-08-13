Удача будет на стороне трех знаков зодиака сегодня, — астролог

В то время, как в среду Тельцов, Весов и Стрельцов ждут препятствия во многих сферах жизни, сегодня успешный день ждет Овнов, Дев и Водолеев. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака в четверг, 13 августа, расскажут Українські Новини.

Овен

Овнов ждет удачный день. Звезды уверяют, что он позволит определиться с новыми целями, которые в перспективе откроют перед представителями этого знака новые карьерные возможности и пути к финансовому благополучию. В четверг не исключены сюрпризы. Вечер проведите с друзьями и близкими, они будут нуждаться в Овнах.

Дева

Удачный день для тех Дев, которые готовы рискнуть и не побоятся нестандартных решений. В четверг могут происходить неожиданные открытия, невероятные совпадения. Не исключены приятные встречи и знакомства. Новые отношения будут интересными, они получат стремительное развитие. Также в этот день Девы сумеют удачно воплотить в жизнь свои спонтанные мысли и идеи.

Водолей

У Водолеев наступает благоприятный момент для завершения дел, над которыми они работали в течение довольно долгого времени. Старания и заслуги представителей этого знака не останутся незамеченными, награда не заставит себя ждать. После полудня может произойти неожиданное событие, которое станет для Водолеев приятной встряской, заставит задуматься о текущих событиях. Не исключено начало новых отношений, которые получат стремительное развитие.

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