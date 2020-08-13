В конце августа Евросоюз может ввести санкции против Беларуси, - СМИ

Новые санкции против Беларуси из-за жесткого подавления протестов Евросоюз может ввести уже в конце августа, после обсуждения министрами иностранных дел ЕС – 27-28 августа.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления источников среди дипломатов и европейских чиновников.

В пятницу, 14 августа, министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры относительно Беларуси - за введение санкций выступили Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия, однако Венгрия выступила за диалог с Беларусью.

Санкции, как и в случае с Россией, предполагают запреты на поездки и замораживание активов в ЕС. Также ограничения могут быть применены в отношении некоторых должностных лиц белорусского ЦИК и органов безопасности. В более широком варианте - в отношении государственных чиновников.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями за репрессии и сфальсифицированные выборы.

Кроме того, Лукашенко назвал протестующих безработными и попросил их устроиться на работу.

На протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент.