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13 августа 2020, четверг, 20:48 8
Европа 2020-08-13T20:48:22+03:00
Українські Новини
В конце августа Евросоюз может ввести санкции против Беларуси, - СМИ

В конце августа Евросоюз может ввести санкции против Беларуси, - СМИ

Ольга Фандорина
Евросоюз, Беларусь, Протесты в Беларуси, санкции против Беларуси
Флаг. Фото: pixabay
Флаг. Фото: pixabay

Новые санкции против Беларуси из-за жесткого подавления протестов Евросоюз может ввести уже в конце августа, после обсуждения министрами иностранных дел ЕС – 27-28 августа.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления источников среди дипломатов и европейских чиновников.

В пятницу, 14 августа, министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры относительно Беларуси -  за введение санкций выступили Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия, однако Венгрия выступила за диалог с Беларусью.

Санкции, как и в случае с Россией, предполагают запреты на поездки и замораживание активов в ЕС. Также ограничения могут быть применены в отношении некоторых должностных лиц белорусского ЦИК и органов безопасности. В более широком варианте - в отношении государственных чиновников.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями за репрессии и сфальсифицированные выборы. 

Кроме того, Лукашенко назвал протестующих безработными и попросил их устроиться на работу. 

На протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент. 

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