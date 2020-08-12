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  • Лукашенко назвал протестующих безработными и попросил их устроиться на работу
12 августа 2020, среда, 16:09 240
Европа 2020-08-12T16:15:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко назвал протестующих безработными и попросил их устроиться на работу

Лукашенко назвал протестующих безработными и попросил их устроиться на работу

Александр Савич
Александр Лукашенко, Беларусь, Протесты в Беларуси, Президент Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Вслед за информацией о том, что во время протестов в Беларуси милиция применила огнестрельное оружие, стало известно о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко назвал участвующих в протестах людьми с криминальным прошлым и безработными. Об этом сообщает Белта.

Сегодня, 12 августа, Лукашенко собрал в Минске совещание по актуальным вопросам, среди которых обсуждались и нынешние акции протеста в разных городах Беларуси.

"Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", – заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что фундаментом всего является экономика страны, и поручил правительству принять необходимые меры для ее функционирования.

"Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа, - подчеркнул белорусский лидер. - Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", – сказал Лукашенко.

Кроме этого на совещании обсуждались вопросы СМИ, идеологии и кадровой политики.

Как сообщали Українські новини, Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями за репрессии против протестующих и фальсификации на выборах.

Также в больницах Беларуси после 2 дней протестов оказались сотни пострадавших.

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