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12 августа 2020, среда, 19:57 29 Инфографика
Кабмин 2020-08-12T19:58:59+03:00
Українські Новини
В Кабмине изменили правила карантина. Регионы с 160 больными на 100 тыс. человек попадут в "красную зону"

В Кабмине изменили правила карантина. Регионы с 160 больными на 100 тыс. человек попадут в "красную зону"

Кира Молчанова
Кабмин, Карантин, карантин в Украине, Адаптивный карантин, Красная зона
Карантин. Фото: pexels.com
Карантин. Фото: pexels.com

Регионы с количеством населения более 70 тыс. человек и с заболеваемостью коронавирусом более 160 человек на 100 тыс. населения будут определены в "красную зону" эпидопасности распространения COVID-19 .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, для определения зон Министерство определило 3 главных критерия.

Среди них заполненность коек, уровень тестирования на коронавирус, а также уровень заболеваемости в административно-территориальных единицах.

Так, для определения региона в "красную зону" должно быть более 240 случаев заболевания на 100 тысяч населения для областного центра, районов и городов областного значения с количеством населения меньше 70 тыс. человек, а также более 160 человек на 100 тысяч населения для административно-территориальных единиц с населением более 70 тыс. человек.

Для определения региона в "оранжевую зону" должно быть от 120 до 240 случаев заболевания на 100 тысяч населения для областного центра, районов и городов областного значения с количеством населения меньше 70 тыс. человек, а также от 80 до 160 человек на 100 тысяч населения для административно-территориальных единиц с населением более 70 тыс. человек.

Для определения региона в "желтую зону" должно быть от 40 до 120 случаев заболевания на 100 тысяч населения для областного центра, районов и городов областного значения с количеством населения меньше 70 тыс. человек, а также от 40 до 80 человек на 100 тысяч населения для административно-территориальных единиц с населением более 70 тыс. человек.

"Зеленая зона" означает, что в регионе заполненность коек с заболевшими коронавирусом держится менее 50% 5 дней подряд, а показатель заболеваемости менее 40 человек на 100 тысяч населения, а количество тестирования составляет не менее 24 на 100 тысяч человек на протяжении последних 7 дней.

Как сообщали Українськi Новини, с 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Кабинет Министров изменил перечень критериев по отнесению регионов к зонам эпидемической опасности.

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