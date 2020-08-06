Взрыв в Бейруте: о каких теориях заговора говорят в социальных сетях

Трагедия взрыва в столице Ливана в Бейруте разлетелась по всему миру, и оставила много вопросов и подозрений разных стран о предпосылках и причинах возникновения взрыва. Тем временем, иностранные СМИ начали распространять информацию о возможных теориях заговора. Об этом передает ВВС.

От салютов до атомных бомб

В одной изверсий, которую опубликовало ведомство, говорится об изначальном взрыве на фабрике фейерверков, которые спровоцировали взрыв в самом порту. На распространенных видео были сначала мелкие взрывы, после которых прогремел сильный. После этого сразу же появились твиты, что взрывы произошли на фабрике фейерверков. Утверждение о фейерверках казалось правдоподобным, но в других твитах уже писали о том, что причина взрыва — ядерная бомба, ведь на кадрах, якобы, есть грибовидное облако.

Отмечается, что аккаунт, с которого написали об атомном взрыве имел более 100 тысяч подписчиков, а это сообщение мгновенно начали распространять и массово лайкать.

Сразу после таких заявлений эксперты по оружию заявили, что если бы причиной стало ядерное устройство, то взрыв сопровождался бы белой вспышкой и волной тепла, которая серьезно бы обожгла людей. Кроме того, грибовидные облака характерны не только для ядерных бомб. По мнению экспертов, они также являются результатом сильного давления во влажном воздухе, в результате чего вода конденсируется и образуется облако.

Бомба или ракетная атака

Далее опубликована версия о провокации взрыва со стороны бойцов группировки "Хезболла", Израиля и США.

(Парамиллитарная исламистская организация. Израиль, Канада и США считают ее террористической организацией. Евросоюз и Австралия считают террористической организацией только парамиллитарную часть "Хезболлы".)

Как отмечается, совместно они создали "ядерную бомбу". Эту теорию начали распространять как новостные сайты, так и общественные деятели.

Согласно исследованиям Института стратегического диалога, эту теорию продвигали ультраправые группы в Facebook, 4chan, Reddit и в Telegram. Сообщение в основном сосредоточены на ложных утверждениях о том, что это была израильская атака: взрыв бомбы или ракетный удар по складу оружия "Хезболлы".

Власти Ливана и Израиля отклонили предположение о том, что Израиль имел какое-то отношение к этому инциденту.

Ультраправые теоретики заговора, в том числе сторонники QAnon, также начали делиться ложными заявлениями о взрыве в Facebook. Они предполагают, что атака связана с "войной между правительством и центральной банковской системы". В марте 2020 правительство объявило дефолт.

Премьер Израиля указал это место взрыва в 2018 году

В соцсетях после взрыва сразу начали распространяться фотографии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который выступает на Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году. На фото он якобы указывает на место взрыва в Бейруте.

Некоторые пользователи социальных сетей используют изображения как "доказательство" того, что Израиль приложил руку к взрыву.

Изображение настоящее и без фотошопа, но его вырвали из контекста — на самом деле Нетаньяху указывает на совершенно другой район в городе Бейрут, где, по его словам, "Хезболла" прятала оружие. Место взрыва находится в нескольких километрах к северу от "Зоны 1" на карте Нетаньяху.

Комментарии Трампа

Слухи о возможном нападении набирали обороты после того, как президент Трамп назвал это событие "ужасным нападением" на пресс-конференции в Белом доме. Сразу после этого ультраправые начали редактировать этот комментарий и публиковать его в соцсетях, чтобы распространить мысль о том, что взрыв — это террористическая атака.

Как сообщали Українські Новини, после взрыва в Бейруте 30 украинцев обратилось в посольство Украины в Ливане за денежной помощью.