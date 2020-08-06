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06 августа 2020, четверг, 14:57 135
Мир 2020-08-06T14:58:11+03:00
Українські Новини
Израиль возобновляет авиасообщение и ослабляет карантин

Израиль возобновляет авиасообщение и ослабляет карантин

Елизавета Кесельман
Израиль, Коронавирус в Израиле, открытие границ, возобновление авиасообщения
Израиль. Фото: pixabay
Израиль. Фото: pixabay

Власти Израиля приняли решение об ослаблении карантина стране. В частности, будут снятии ограничения "выходного дня" и возобновление международного авиасообщения. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Как отмечается, ограничения "выходного дня" касались, в частности, работы магазинов и торговых центров по субботам. Также комиссия рекомендовала возобновить воздушное сообщение с другими странами с 16 августа.

Для вступления в силу данное решение должно быть одобрено правительством Израиля.

Карантинные ограничения будут вводиться в Израиле лишь в "красных" и "оранжевых" зонах, где зафиксирован высокий показатель заболеваемости коронавирусом.

При этом премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что в случае ухудшения ситуации в стране будет введен полный карантин.

Как сообщали Українські Новини, Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году. 

Кроме того, до этого запрет на въезд в Израиль был продлен до 2 августа. 

Тем временем, несмотря на длительный конфликт, мэрию Тель-Авива подсветили флагом Ливана. 

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