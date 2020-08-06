Израиль возобновляет авиасообщение и ослабляет карантин

Власти Израиля приняли решение об ослаблении карантина стране. В частности, будут снятии ограничения "выходного дня" и возобновление международного авиасообщения. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Как отмечается, ограничения "выходного дня" касались, в частности, работы магазинов и торговых центров по субботам. Также комиссия рекомендовала возобновить воздушное сообщение с другими странами с 16 августа.

Для вступления в силу данное решение должно быть одобрено правительством Израиля.

Карантинные ограничения будут вводиться в Израиле лишь в "красных" и "оранжевых" зонах, где зафиксирован высокий показатель заболеваемости коронавирусом.

При этом премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что в случае ухудшения ситуации в стране будет введен полный карантин.

Как сообщали Українські Новини, Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году.

Кроме того, до этого запрет на въезд в Израиль был продлен до 2 августа.

Тем временем, несмотря на длительный конфликт, мэрию Тель-Авива подсветили флагом Ливана.