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13 августа 2020, четверг, 19:00 335
Судебная власть 2020-08-13T20:00:01+03:00
Українські Новини
Суд истребовал у "Украинской правды" доказательства влияния мужа Венедиктовой на кадровую политику ГБР

Суд истребовал у "Украинской правды" доказательства влияния мужа Венедиктовой на кадровую политику ГБР

Елена Новикова
Суд, Украинская правда, Доказательства, Центр противодействия коррупции, ГБР, Ирина Венедиктова
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Вскоре после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова подала в суд на "Украинскую правду" и Центр противодействия коррупции, Печерский районный суд под председательством судьи Сергея Вовка истребовал у издания "Украинская правда" подтверждение информации, содержащейся в статье "Спрут Авакова: Как "Временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке" о влиянии мужа генпрокурора Ирины Венедиктовой (на то время и.о директора ГБР) Дениса Колесника на кадровую политику Госбюро расследований.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Согласно материалам, Венедиктова подала в суд иск против "Украинской правды", а также "Центра противодействия коррупции" о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также об опровержении информации.

19 августа состоится рассмотрение иска.

Вместе с тем, представитель Венедиктовой подал в суд ходатайство об истребовании доказательств и суд удовлетворил его 16 июля.

Суд истребовал у "Украинской правды" доказательства об имени, адресе, а также средства связи (если такие известны) автора материала от 28 января, опубликованного на сайте издания под упомянутым заголовком, а если таких авторов было несколько, то автора следующей части: "Сотрудник ГБР рассказывает УП, что Колесник даже влияет на кадровую политику ведомства. Так, благодаря ему был назначен на должность советника скандальный Руслан Бирюков, который долгое время работал в Национальной полиции и входил в состав конкурсной комиссии по ГБР в 2018 году".

Также суд разрешил истребовать у "Украинской правды" доказательства, что "Он (Колесник) часто сопровождает (Венедиктову) и на встречах выглядит увереннее фактического руководителя ГБР. Даже проводит собеседования с потенциальными сотрудниками".

Автором статьи является "Центр противодействия коррупции".

Как сообщали Українськi Новини, генпрокурор Ирина Венедиктова ранее утверждала, что не будет покрывать возможные преступления "Слуг народа".

Также Ирина Венедиктова не считает политическим дело НАБУ в ее отношении.

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