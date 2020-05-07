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07 мая 2020, четверг, 17:02 683
Политика 2020-05-07T18:30:04+03:00
Українські Новини
Венедиктова не считает политическим дело НАБУ в ее отношении

Венедиктова не считает политическим дело НАБУ в ее отношении

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Дело, НАБУ, Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не видит политики в действиях Национального антикоррупционного бюро, которое открыло дело в ее отношении.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"НАБУ выполнило решение суда. Какая здесь политика?", - сообщила Венедиктова.

Говоря о перспективах этого дела она отметила, что НАБУ самостоятельно разберется и примет законное решение.

"У меня с одной стороны нет оснований сомневаться в их профессиональности и добропорядочности. С другой - нет оснований переживать, потому что, когда нет нарушений, ты его в материалы дела не нарисуешь", - подчеркнула генпрокурор.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство относительно возможного декларирования недостоверной информации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Заявление в суд подал одесский активист Сергей Стерненко по поводу недекларирования Венедиктовой имущества на 10 тыс. евро и членства в обществе с ограниченной ответственностью с признаками доходности.

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой за март составила 73 033 гривны.

Офис генерального прокурора сообщил, что из государственного бюджета Украины в 2015 году Генпрокуратуре было выделено 584,3 млн гривен, а в 2020 году - 2 млрд гривен. Соответственно за последние 5 лет расходы госбюджета выросли почти в 4 раза.

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