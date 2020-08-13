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13 серпня 2020, четвер, 19:00 8
Судова влада 2020-08-13T19:45:01+03:00
Українські Новини
Суд вимагає в "Української правди" докази впливу чоловіка Венедіктової на кадрову політику ДБР

Суд вимагає в "Української правди" докази впливу чоловіка Венедіктової на кадрову політику ДБР

Елена Новикова
Судовий позов, ДБР, Українська правда, Ірина Венедіктова
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Після того, як генпрокурор Ірина Венедіктова подала в суд на "Українську правду" та Центр протидії корупції, Печерський районний суд під головуванням судді Сергія Вовка витребував у видання "Українська правда" підтвердження інформації, що міститься в статті "Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив в силовому блоці" про вплив чоловіка генпрокурора Ірини Венедіктової (на той час в.о. директора ДБР) Дениса Колесника на кадрову політику ДБР.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Згідно з матеріалами, Венедіктова подала в суд позов проти "Української правди", а також "Центру протидії корупції" про захист честі, гідності та ділової репутації, а також про спростування інформаціі.

19 серпня відбудеться розгляд позову.

Разом з тим, представник Венедіктової подав до суду клопотання про витребування доказів і суд задовольнив його 16 липня.

Суд витребував в "Української правди" докази про ім'я, адресу, а також засоби зв'язку (якщо такі відомі) автора матеріалу від 28 січня, опублікованого на сайті видання під згаданим заголовком, а якщо таких авторів було кілька, то автора наступної частини: "Співробітник ДБР розповідає УП, що Колесник навіть впливає на кадрову політику відомства. Так, завдяки йому був призначений на посаду радника скандальний Руслан Бірюков, який довгий час працював у Національній поліції і входив до складу конкурсної комісії з ДБР у 2018 році".

Також суд дозволив витребувати у "Української правди" докази, що "Він (Колесник) часто супроводжує Венедіктову і на зустрічах виглядає впевненіше фактичного керівника ДБР. Навіть проводить співбесіди з потенційними співробітниками".

Як повідомляли Українськi Новини, генпрокурор Ірина Венедіктова раніше стверджувала, що не покриватиме можливі злочини "Слуг народу".

Також Ірина Венедіктова не вважає політичною справу НАБУ щодо неї .

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