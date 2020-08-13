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13 августа 2020, четверг, 18:17 12
Политика 2020-08-13T18:17:13+03:00
Українські Новини
Денисова потребовала от Беларуси вернуть задержанных украинцев домой

Денисова потребовала от Беларуси вернуть задержанных украинцев домой

Ольга Фандорина
Беларусь, Людмила Денисова, Задержанные украицы, Протесты в Беларуси
Людмила Денисова facebook.com/denisovamlsp
Людмила Денисова facebook.com/denisovamlsp

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от Беларуси освобождения 4 украинцев, задержанных во время протестов.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Требую от белорусской стороны как можно быстрее вернуть украинцев домой", -  написала она.

Она сообщила, что обратилась к председателю Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрею Наумовичу с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным во время акций массового протеста в Беларуси украинским волонтерам Евгению Васильеву и Константину Реуцкому, а также двум другим задержанными гражданам Украины - Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашают.

Кроме того, Денисова призвала верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет, президента Международного комитета Красного креста Петера Маурера, председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эди Раму и глав других международных правозащитных организаций содействовать обеспечению правовой защиты задержанным гражданам Украины.

Обмудсмен подчеркнула, что сразу после задержания обратилась к послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму с просьбой установить их местонахождение и проверить, применялась ли к гражданам Украины физическая сила или психологическое давление со стороны работников правоохранительных органов Беларуси.

"Подчеркиваю, согласно Венской конвенции о консульских сношениях, власть Беларуси должна немедленно после задержания уведомить дипломатических представителей Украины о местонахождении наших сограждан и предоставить доступ для непосредственного общения с ними... В то же время присоединяюсь к призывам Министерства иностранных дел Украины и прошу граждан Украины пока воздержаться от поездок в Беларусь", - добавила Денисова.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг МИД сообщил, что еще 1 украинец задержан в Беларуси.

Как сообщали Українські Новини, на протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент. 

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