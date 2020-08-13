Денисова потребовала от Беларуси вернуть задержанных украинцев домой

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от Беларуси освобождения 4 украинцев, задержанных во время протестов.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Требую от белорусской стороны как можно быстрее вернуть украинцев домой", - написала она.

Она сообщила, что обратилась к председателю Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрею Наумовичу с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным во время акций массового протеста в Беларуси украинским волонтерам Евгению Васильеву и Константину Реуцкому, а также двум другим задержанными гражданам Украины - Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашают.

Кроме того, Денисова призвала верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет, президента Международного комитета Красного креста Петера Маурера, председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эди Раму и глав других международных правозащитных организаций содействовать обеспечению правовой защиты задержанным гражданам Украины.

Обмудсмен подчеркнула, что сразу после задержания обратилась к послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму с просьбой установить их местонахождение и проверить, применялась ли к гражданам Украины физическая сила или психологическое давление со стороны работников правоохранительных органов Беларуси.

"Подчеркиваю, согласно Венской конвенции о консульских сношениях, власть Беларуси должна немедленно после задержания уведомить дипломатических представителей Украины о местонахождении наших сограждан и предоставить доступ для непосредственного общения с ними... В то же время присоединяюсь к призывам Министерства иностранных дел Украины и прошу граждан Украины пока воздержаться от поездок в Беларусь", - добавила Денисова.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг МИД сообщил, что еще 1 украинец задержан в Беларуси.

Как сообщали Українські Новини, на протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент.