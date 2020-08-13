Денісова зажадала від Білорусі повернути затриманих українців додому

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від Білорусі звільнення 4 українців, затриманих під час протестів.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вимагаю від білоруської сторони якомога швидше повернути українців додому", - написала вона.

Вона повідомила, що звернулася до голови Комісії з прав людини, національних відносин і засобів масової інформації Палати представників національних зборів Республіки Білорусь Андрія Наумовича з проханням забезпечити належний правовий захист двом затриманим під час акцій масового протесту в Білорусі українським волонтерам Євгену Васильєву і Костянтину Реуцькому, а також двом іншим затриманими громадянам України - Оксані Альошиній і хлопцю, чиє ім'я поки не розголошують.

Крім того, Денісова закликала верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет, президента Міжнародного комітету Червоного хреста Петера Маурера, голову Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Еді Раму і глав інших міжнародних правозахисних організацій сприяти забезпеченню правового захисту затриманим громадянам України.

Обмудсмен підкреслила, що відразу після затримання звернулася до посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима з проханням встановити їх місцеперебування і перевірити, чи застосовувалася до громадян України фізична сила або психологічний тиск з боку працівників правоохоронних органів Білорусі.

"Підкреслюю, відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, влада Білорусі повинна негайно після затримання повідомити дипломатичних представників України про місцеперебування наших громадян і надати доступ для безпосереднього спілкування з ними ... водночас приєднуюся до закликів Міністерства закордонних справ України і прошу громадян України поки що утриматися від поїздок до Білорусі ", - додала Денісова.

Як повідомляли Українськi Новини, в четвер МЗС повідомив, що ще 1 українець затриманий у Білорусі.

Як повідомляли Українські Новини, на протестах у Білорусі були затримані 9 українців, а також побитий український фотокореспондент.