підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Денісова зажадала від Білорусі повернути затриманих українців додому
13 серпня 2020, четвер, 18:17 7
Політика 2020-08-13T19:00:02+03:00
Українські Новини
Денісова зажадала від Білорусі повернути затриманих українців додому

Денісова зажадала від Білорусі повернути затриманих українців додому

Ольга Фандорина
Людмила Денісова, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Людмила Денісова facebook.com/denisovamlsp
Людмила Денісова facebook.com/denisovamlsp

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від Білорусі звільнення 4 українців, затриманих під час протестів.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вимагаю від білоруської сторони якомога швидше повернути українців додому", - написала вона.

Вона повідомила, що звернулася до голови Комісії з прав людини, національних відносин і засобів масової інформації Палати представників національних зборів Республіки Білорусь Андрія Наумовича з проханням забезпечити належний правовий захист двом затриманим під час акцій масового протесту в Білорусі українським волонтерам Євгену Васильєву і Костянтину Реуцькому, а також двом іншим затриманими громадянам України - Оксані Альошиній і хлопцю, чиє ім'я поки не розголошують.

Крім того, Денісова закликала верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет, президента Міжнародного комітету Червоного хреста Петера Маурера, голову Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Еді Раму і глав інших міжнародних правозахисних організацій сприяти забезпеченню правового захисту затриманим громадянам України.

Обмудсмен підкреслила, що відразу після затримання звернулася до посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима з проханням встановити їх місцеперебування і перевірити, чи застосовувалася до громадян України фізична сила або психологічний тиск з боку працівників правоохоронних органів Білорусі.

"Підкреслюю, відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, влада Білорусі повинна негайно після затримання повідомити дипломатичних представників України про місцеперебування наших громадян і надати доступ для безпосереднього спілкування з ними ... водночас приєднуюся до закликів Міністерства закордонних справ України і прошу громадян України поки що утриматися від поїздок до Білорусі ", - додала Денісова.

Як повідомляли Українськi Новини, в четвер МЗС повідомив, що ще 1 українець затриманий у Білорусі.

Як повідомляли Українські Новини, на протестах у Білорусі були затримані 9 українців, а також побитий український фотокореспондент.

Більше новин про: Людмила Денісова вибори в Білорусі протести в Білорусі

Список країн, відкритих для українців, збільшився на 4 до 42
У Києві вже понад 10 тис. випадків коронавірусу. За добу — 133 нових хворих
Новини
Співробітник тернопільської філармонії закликав українок не любити "ж*дів і негрів" 19:47
Суд вимагає в "Української правди" докази впливу чоловіка Венедіктової на кадрову політику ДБР 19:00
Бойко в Сєвєродонецьку пообіцяв боротися за право мешканців обирати собі владу 18:58
Партія Смешка впевнено проходить до Київради, – соцопитування 18:46
Майже половина українців вважає, що влада погано бореться з коронавірусом 18:30
більше новин
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Партія
"Наш край" Сумщини на чолі з Деркачем візьме участь у виборах до рад усіх рівнів 13:55 Фото
Двигуни "Мотор Січі" сьогодні не представлені в сучасних світових нішах авіабудування, — Євген Трескунов 18:19
більше новин
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку 08:59
В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу 09:16
Партія
"Наш край" Сумщини на чолі з Деркачем візьме участь у виборах до рад усіх рівнів 13:55 Фото
більше новин
Держдача, на яку переїхав Зеленський, обходиться бюджету в 3,5 млн грн. — Офіс президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok