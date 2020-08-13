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  • В Китае нашли коронавирус в куриных крылышках из Бразилии
13 августа 2020, четверг, 17:33 716
Мир 2020-08-13T18:00:01+03:00
Українські Новини
В Китае нашли коронавирус в куриных крылышках из Бразилии

В Китае нашли коронавирус в куриных крылышках из Бразилии

Елизавета Кесельман
Китай, Бразилия, Курица, Коронавирус в Китае, Куриные крылья
В Китае нашли коронавирус в куриных крылышках. Фото: Pixabay
В Китае нашли коронавирус в куриных крылышках. Фото: Pixabay

Правительство Китая, где начали фиксировать новые вспышки коронавируса,  заявили, что обнаружили коронавирус в образце замороженных куриных крылышек, импортированных из Бразилии. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что случай выявили в Шэньчжэне на юге Китая. Органы здравоохранения Шэньчжэня немедленно отследили и протестировали людей, которые могли контактировать с продуктом, все результаты оказались отрицательными. В заявлении говорится, что все сопутствующие товары на складе тоже показали отрицательный результат.

Власти сейчас отслеживают уже проданные продукты той же марки и продезинфицировали место, где хранились зараженные куриные крылышки.

Помимо этого, в Китае зафиксировали уже семь случаев, когда вирус находили на упаковке импортных морепродуктов. Эти инциденты вызвали опасения по поводу безопасности импортных продуктов питания. Китайские органы здравоохранения призвали население с осторожностью покупать импортное мясо и морепродукты. В китайских социальных сетях некоторые пользователи призывают приостановить импорт замороженных продуктов.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ отправит экспертов в Китай для поиска источника возникновения коронавируса. 

Также Китай обнаружил новый вид свиного гриппа, провоцирующий пандемию. 

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