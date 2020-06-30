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  • Китай обнаружил новый вид свиного гриппа, провоцирующий пандемию
30 июня 2020, вторник, 10:57 731
Азия 2020-06-30T12:15:02+03:00
Українські Новини
Китай обнаружил новый вид свиного гриппа, провоцирующий пандемию

Китай обнаружил новый вид свиного гриппа, провоцирующий пандемию

Елизавета Кесельман
Китай, Свиной грипп, Коронавирус в Китае, новый вид свиного гриппа
Свинья. Фото: pixabay
Свинья. Фото: pixabay

В то время, как Всемирная организация здравоохранения отправит в Китай группу экспертов, чтобы изучить источник возникновения коронавируса, исследователи в Китае обнаружили новый тип свиного гриппа G4, который возможно вызывает пандемию. Генетически он происходит от штамма H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование в американском научном журнале PNAS.

Как передает издание, с 2011 по 2018 год исследователи взяли 30 тысяч носовых мазков у свиней в десяти провинциях Китая и в ветеринарной больнице, и таким образом выделили 179 вирусов свиного гриппа. 

По полученным данным, вирус имеет все основные признаки того, что он очень приспособлен к заражению людей.

Ученые провели ряд экспериментов, в частности на хорьках, которых широко используют в исследованиях гриппа, поскольку они испытывают симптомы, подобные человеческим.

Оказалось, что G4 является высокоинфекционным, размножается в клетках человека и вызывает у хорьков более серьезные симптомы, чем другие вирусы. Исследование также показало, что иммунитет, который человек получает в результате влияния сезонного гриппа, не обеспечивает защиту от G4.

Согласно анализам крови на антитела, созданным в результате воздействия вируса, более чем каждый десятый работник свинной фермы был зараженным. 

"Вызывает беспокойство то, что заражение вирусом G4 человеком будет способствовать адаптации человека и увеличивать риск развития пандемии среди людей", - заявили исследователи, призвав к неотложным мерам по наблюдению за людьми, которые работают со свиньями.

"Исследование является полезным напоминанием о том, что мы постоянно подвергаемся риску появления новых зоонозных возбудителей, и что животные на фермах, с которыми люди имеют более тесный контакт, чем с дикими, могут быть источником важных пандемических вирусов", - отметил заведующий кафедрой ветеринарной медицины Кембриджского университета Джеймс Вуд.

Как сообщали Українські Новини, в Нидерландах впервые в мире зафиксировали передачу коронавируса от животного к человеку.

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