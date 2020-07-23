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23 июля 2020, четверг, 11:39 593
Азия 2020-07-23T13:15:02+03:00
Українські Новини
Коронавирус в Китае: власти фиксируют новые бессимптомные случаи

Коронавирус в Китае: власти фиксируют новые бессимптомные случаи

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус в Китае, Борьба с коронавирусом, бессимптомные носители
Коронавирус в Китае. Фото: reuters.com
Коронавирус в Китае. Фото: reuters.com

Несмотря на то, в закрытом на карантин Пекине за неделю не зафиксировали новых случаев коронавируса, в четверг, 23 июля, материковый Китай сообщил о 22 новых случаях активной формы COVID-19. Об этом со ссылкой на данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая, сообщает People's Daily, Сһіпа.

Всего новых случаев насчитываетя 82, 31 из которых бессимптомные. Так, трое заболевших заразились за границей, 19 подхватили инфекцию внутри страны. Из них 18 случаев фиксируют в административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумки, где несколько дней назад зафиксировали вспышку COVID-19. 

Всего в Китае на лечении остаются 240 пациентов с активной формой COVID-19, состояние одиннадцати из них оценивают как критическое.

Тем временем, в Пекине, уже 17 дней подряд не выявляют ни одного случая инфицирования. Отмечается, что 256 пациентов уже выздоровели, а 8 инфицированных с бессимптомным течением болезни остаются под наблюдением врачей.

С начала вспышки в стране SARS-CoV-2 заболели 83 729 человек. 4 634 пациента умерли, тогда как свыше 78 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ отправит экспертов в Китай для поиска источника возникновения коронавируса. 

Также Китай обнаружил новый вид свиного гриппа, провоцирующий пандемию. 

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