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30 июня 2020, вторник, 08:30 194
Мир 2020-06-30T12:15:04+03:00
Українські Новини
ВОЗ отправит экспертов в Китай для поиска источника возникновения коронавируса

ВОЗ отправит экспертов в Китай для поиска источника возникновения коронавируса

Елизавета Кесельман
Нато, Китай, ВОЗ, Коронавирус в Китае, источник возникновения коронавируса
Коронавирус. Фото: twitter.com/imfnews
Коронавирус. Фото: twitter.com/imfnews

В ближайшее время группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправится в Китай для поиска источника возникновения коронавируса. Об этом сообщает DW.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебреисуса, такое решение поможет изучить природу инфекции. 

"Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе - как началась вспышка", - объяснил генеральный директор ВОЗ.

Он не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. Известно, что ВОЗ уже несколько недель пытается получить от Китая разрешение на привлечение экспертов организации к изучению происхождения вируса.

Пандемия на глобальном уровне лишь набирает обороты, отметил гендиректор ВОЗ. При этом многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией, добавил Гебреисус. Он призвал не терять надежду.

Как сообщали Українські Новини, в НАТО представили план действий из трех пунктов на случай второй волны коронавируса.

Тем временем, в столице Китая Пекине коронавирус набирает обороты. Из-за опасений возникновения второй волны коронавируса власти закрыли город на въезд и выезд, и вернули карантин. 

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