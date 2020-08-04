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  • США хотят получить вакцину от COVID-19 до начала выборов. В процесс разработки может вмешаться политика
04 августа 2020, вторник, 09:35 140
Америка 2020-08-04T09:45:01+03:00
Українські Новини
США хотят получить вакцину от COVID-19 до начала выборов. В процесс разработки может вмешаться политика

США хотят получить вакцину от COVID-19 до начала выборов. В процесс разработки может вмешаться политика

Елизавета Кесельман
США, Вакцина, президентские выборы, вакцина от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Соединенные Штаты Америки уже начали массовое испытание вакцины от коронавируса на людях, однако ее разработчики считают, что в процесс разработки может вмешаться политика, так как президент США Дональд Трамп хочет получить вакцину до выборов, которые назначены на 3 ноября. Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, весной Министерство здравоохранения и социальных служб США планировало организовать широкий доступ к вакцине уже в октябре этого года.

"Сроки дедлайна особенно хорошо пересекаются со стремлением президента Трампа обуздать вирус перед выборами в ноябре", - передает ведомство.

Но сроки перенесли на конец этого года. Издание пишет, что Трамп все таки надавит на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), игнорируя недостаточные данные по вакцине, и попробует дать по крайней мере ограниченное разрешение на выпуск вакцины до президентских выборов 3 ноября.

Как сообщали Українські Новини, Великобритания показала первые результаты тестирования вакцины от коронавируса на людях.

Кроме того, Оксфордскую вакцину от коронавируса, тестирование на людях которой показало положительные результаты, могут выпустить уже к концу этого года. 

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