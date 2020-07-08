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08 июля 2020, среда, 08:23 46
Судебная власть 2020-07-08T08:24:09+03:00
Українські Новини
Рада должна принять отдельный закон о статусе русского и языков других нацменьшинств, — депутат

Рада должна принять отдельный закон о статусе русского и языков других нацменьшинств, — депутат

Валерия Драгомирова
Конституционный суд, Русский язык, Украинский язык, Языки нацменьшинств
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Представитель Президента в Конституционном Суде, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада должна принять отдельный закон, регулирующий статус русского и языков других национальных меньшинств.

Об этом он заявил в ходе своего выступления в КС, где рассматривалась конституционность закона о функционировании украинского языка как государственного, передают Українськi Новини.

"Верховная Рада как орган законодательной власти должна принять отдельный закон, который будет регулировать правовой статус русского языка как одного из языков национальных меньшинств и всех других языков национальных меньшинств", - сказал он.

Он заявил, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" касается правового регулирования применения исключительно украинского языка.

Он отмечает, что предметом правового регулирования закона не является статус других языков.

Как сообщали Українськi Новини, Конституционный Суд во вторник начал рассмотрение конституционного представления 51 депутата Верховной Рады о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.

В апреле 2019 года Зеленский заявил, что он намерен тщательно проанализировать закон о функционировании украинского языка на соблюдение конституционных прав всех украинцев.


Тем временем 40% украинцев хотят, чтоб русскоговорящим разрешили учиться на русском языке


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