На украинском языке дома общаются менее половины граждан

46,2% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг", общаются дома на украинском языке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 32,9% респондентов общаются в семье только на украинском языке, 13,3% – преимущественно на украинском, 27,3% – и на украинском, и на русском одинаково часто, 13,1% – преимущественно на русском, 13,3% – только на русском, 0,1% – на другом языке.

При этом 41,5% опрошенных имеют желание смотреть телевизионные программы и на украинском, и на русском языках, 38,1% – преимущественно или только на украинском, 17,7% – преимущественно или только на русском.

Фильмы русского производства 40,4% респондентов хотели бы смотреть преимущественно или только на русском языке, 30,5% – и на украинском, и на русском, – 21,8% – преимущественно или только на украинском.

Также 34,8% опрошенных хотели бы читать любимые печатные издания и на украинском, и на русском одинаково часто, 33,8% – преимущественно или только на украинском, 20,4% – преимущественно или только на русском.

Опрос проводился с 10 по 19 июня среди 3 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом face-to-face.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,1%-1,9%.

Как сообщали Українськi Новини, 44,6% опрошенных "Соцмониторингом" за предоставление ОРДЛО автономии в составе Украины.

50,2% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг", не доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.