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26 июня 2020, пятница, 22:30 273
Общество 2020-06-26T23:15:01+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковской области паводки повредили 13 тысяч домов

В Ивано-Франковской области паводки повредили 13 тысяч домов

Кира Молчанова
Ивано-Франковская область, Дома, Федоров, наводнение на западе Украины
Наводнение в Ивано-Франковской области. Фото: СБУ
Наводнение в Ивано-Франковской области. Фото: СБУ

Известно о 13 тысяч домов, которые повредил паводок в Ивано-Франковской области, и о двух погибших людях.

Об этом сообщил глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив в эфире Свобода Live.

Также еще один человек считается погибшим без вести.

Глава ОГА рассказал, что местами вода только заходила во дворы, но кое-где затапливала помещения. Также из-за паводка некоторые дома были сильно повреждены, а некоторые вообще смыло водой.

Убытки, нанесенные непогодой, сейчас оцениваются.

Федров рассказал, что эвакуировать людей не пришлось – те, кому нужно было покинуть свои жилища, смогли побыть у родственников.

"При необходимости, область имеет заведения для отселения пострадавших. Эти заведения готовились, как резерв для обсервации и самоизоляции для больных коронавирусом", - добавил глава ОГА.

Как сообщали Українські Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что вследствие ухудшения погодных условий в западных регионах уничтожено 120 мостов.

Также у Зеленского рассказали, как помогут с жильем людям, чьи дома пострадали при наводнении. 

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