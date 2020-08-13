Светлана Тихановская проходит двухнедельную самоизоляцию, – МИД Литвы

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая в срочном порядке покинула страну с помощью беларусских властей, на данный момент проходит двухнедельную самоизоляцию в Литве. Об этом заявил глава министерства Линас Линкявичюс в эфире радиостанции Ziniu radijas, передает РБК.

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что ей потребуется время для принятия решение о дальнейшей деятельности.

"Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения и о котором сама тогда расскажет... Тихановская - не политик, о чем сама заявляла, на ее плечи выпала огромная нагрузка, к которой она, возможно, оказалась неготовой", - отметил министр.

Кроме того, по мнению Линкявичюса, деятельность главной оппонентки Александра Лукашенко дала толчок к пониманию того, что "в Беларуси должно формироваться гражданское общество".

Как сообщали Українські Новини, глава МИД Литвы рассказал, чем шантажировали Тихановскую перед выездом.

Кроме того, на протестах в Беларуси женщины снова выстроились в цепи солидарности.