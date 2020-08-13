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  • Светлана Тихановская проходит двухнедельную самоизоляцию, – МИД Литвы
13 августа 2020, четверг, 15:28 159
Мир 2020-08-13T15:45:01+03:00
Українські Новини
Светлана Тихановская проходит двухнедельную самоизоляцию, – МИД Литвы

Светлана Тихановская проходит двухнедельную самоизоляцию, – МИД Литвы

Елизавета Кесельман
Беларусь, Светлана Тихановская, митинги в Беларуси, МИД Литвы
Тихановская. Фото: TUT.BY
Тихановская. Фото: TUT.BY

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая в срочном порядке покинула страну с помощью беларусских властей, на данный момент проходит двухнедельную самоизоляцию в Литве. Об этом заявил глава министерства Линас Линкявичюс в эфире радиостанции Ziniu radijas, передает РБК. 

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что ей потребуется время для принятия решение о дальнейшей деятельности.

"Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения и о котором сама тогда расскажет... Тихановская - не политик, о чем сама заявляла, на ее плечи выпала огромная нагрузка, к которой она, возможно, оказалась неготовой", - отметил министр.

Кроме того, по мнению Линкявичюса, деятельность главной оппонентки Александра Лукашенко дала толчок к пониманию того, что "в Беларуси должно формироваться гражданское общество".

Как сообщали Українські Новини, глава МИД Литвы рассказал, чем шантажировали Тихановскую перед выездом.

Кроме того, на протестах в Беларуси женщины снова выстроились в цепи солидарности. 

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