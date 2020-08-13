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13 августа 2020, четверг, 15:21 118
Внешняя политика 2020-08-13T15:30:02+03:00
Українські Новини
Первое заседание ТКГ с участием Кравчука состоится по видеосвязи

Первое заседание ТКГ с участием Кравчука состоится по видеосвязи

Валерия Драгомирова
Минск, Леонид Кравчук, ТКГ, Заседание ТКГ
Леонид Кравчук. Фото: facenews.ua
Леонид Кравчук. Фото: facenews.ua

Новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия), бывший Президент Леонид Кравчук (1991-1994) заявляет, что первое заседание группы при его участии состоится 18 августа в формате видеоконференции, в то время как вариант смены минской площадки для личных встреч из-за ситуации в Беларуси пока не рассматривается, хотя возможен.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио", передают Українськi Новини.

"18 августа будет видеоконференция", - сказал он.

По его словам, на этом заседании будет обсуждаться вопрос обмена удерживаемыми лицами.

"Я думаю, вопрос не просто будет поставлен, а мы уже точно будем знать в каком количестве люди с нашей и с их стороны будут на обмене", - добавил он.

Кравчук подтвердил, что что к работе украинской делегации ТКГ согласился присоединиться бывший премьер-министр Витольд Фокин (1991-1992).

Никаких других изменений в составе делегации Кравчук пока не ожидает.

"Пока достаточно людей и они все профессиональные. Сейчас кардинально менять не надо людей", - сказал он.

Текущие массовые протесты в Беларуси пока, по его словам, не влияют на работу ТКГ, но он допустил возможность поиска нового места для переговоров.

"Белорусский народ решит этот вопрос без нас. Пускай решает. Мы не можем вмешиваться в их внутренние дела. Беларусь участия в ТКГ не принимает. Она создала нам возможность, чтобы мы там работали. Когда мы приедем туда, то возможности для такой работы там будут. А если вдруг не будет, тогда мы будем искать новое место", - сказал он.

Одним из возможных вариантов переговорной площадки Кравчук назвал Швецию как нейтральное государство.

"Ввозможность такая есть, но пока, я надеюсь, все образуется", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля глава украинской делегации в ТКГ, бывший Президент (1994-2005) Леонид Кучма решил прекратить работу группе.

30 июля Зеленский назначил главой украинской делегации в ТКГ Кравчука вместо Кучмы.

 

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