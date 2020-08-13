Кравчук поедет на заседание ТКГ в Минск, несмотря на протесты в Беларуси

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) с участием Леонида Кравчука запланировано на 18 августа в Минске (Беларусь).

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил журналистам в ходе поездки по Киевской области, передают Українськi Новини.

"Встреча планируется, ближайшая, на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Макаровича Кравчука. Один из главных вопросов – продление режима тишины и вопрос обмена", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинская сторона уже передала в рамках ТКГ ОБСЕ новый список удерживаемых лиц на обмен, включающий около 100 человек, ОБСЕ подтвердила этот список и на данный момент ожидает подачу встречного списка другой стороной, после чего будет определено, когда можно технически делать обмен.

На заседании ТКГ также планируется обсудить вопросы разминирования и безопасности.

Зеленский затруднился спрогнозировать, как сегодняшняя ситуация в Беларуси в связи с выборами Президента повлияет на заседание ТКГ.

Он назвал ситуацию в Беларуси сложной и нестабильной и порекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь.

В то же время Зеленский выразил уверенность, что работа группы в Минске и минский процесс не остановятся.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июля Зеленский назначил главой украинской делегации в ТКГ Кравчука вместо Леонида Кучмы.

Кроме того, бывший премьер Фокин будет работать в ТКГ.