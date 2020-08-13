подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 августа 2020, четверг, 13:19 83
Внешняя политика 2020-08-13T14:00:02+03:00
Українські Новини
Кравчук поедет на заседание ТКГ в Минск, несмотря на протесты в Беларуси

Кравчук поедет на заседание ТКГ в Минск, несмотря на протесты в Беларуси

Валерия Драгомирова
Беларусь, Минск, Леонид Кравчук, Донбасс, обмен пленными, Заседание ТКГ
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) с участием Леонида Кравчука запланировано на 18 августа в Минске (Беларусь).

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил журналистам в ходе поездки по Киевской области, передают Українськi Новини.

"Встреча планируется, ближайшая, на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Макаровича Кравчука. Один из главных вопросов – продление режима тишины и вопрос обмена", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинская сторона уже передала в рамках ТКГ ОБСЕ новый список удерживаемых лиц на обмен, включающий около 100 человек, ОБСЕ подтвердила этот список и на данный момент ожидает подачу встречного списка другой стороной, после чего будет определено, когда можно технически делать обмен.

На заседании ТКГ также планируется обсудить вопросы разминирования и безопасности.

Зеленский затруднился спрогнозировать, как сегодняшняя ситуация в Беларуси в связи с выборами Президента повлияет на заседание ТКГ.

Он назвал ситуацию в Беларуси сложной и нестабильной и порекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь.

В то же время Зеленский выразил уверенность, что работа группы в Минске и минский процесс не остановятся.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июля Зеленский назначил главой украинской делегации в ТКГ Кравчука вместо Леонида Кучмы.

Кроме того, бывший премьер Фокин будет работать в ТКГ

Больше новостей о: Беларусь Минск Леонид Кравчук Донбасс обмен пленными Заседание ТКГ

На протестах в Беларуси задержали еще одну украинк...
В Беларуси заявили о смерти задержанного на протес...
87-летний Витольд Фокин раздумывает над вхождением...
При выполнении боевого задания на Донбассе погиб у...
Список стран, открытых для украинцев, увеличился до 42
В Киеве зафиксировано 10 тыс. случаев коронавируса. За сутки болезнь подтвердили у 133 человек
Новости
Один военный погиб, еще 1 ранен на Донбассе 13:51
Движение на Шулявском путепроводе частично ограничат на неделю сегодня ночью 13:50
США не исключают санкций против Беларуси и прекращения поставок нефти 13:45
Экс-депутат Рады Ильенко решил идти в меры Киева 13:30
Кравчук поедет на заседание ТКГ в Минск, несмотря на протесты в Беларуси 13:19
больше новостей
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Зарплата
Повышение зарплат и пенсий. Как увеличатся доходы украинцев 05:30
Загранпаспорт. Фото: mandruy.com
Без теста на COVID-19 и карантина украинцы могут поехать в 19 стран: в МИД Украины разработали карту 14:24
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
К НАБУ и другим антикоррупционным органам нет доверия, они неэффективны и безуспешно тратят миллиарды из госбюджета, - эксперты 15:28
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ из-за участия в акции протеста у посольства Беларуси 15:30
больше новостей
В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok