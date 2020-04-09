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09 апреля 2020, четверг, 12:27 882
Происшествия 2020-04-09T14:15:04+03:00
Українські Новини
СБУ нашла 600 кг янтаря у возможных заказчиков убийства активиста

СБУ нашла 600 кг янтаря у возможных заказчиков убийства активиста

Кира Молчанова
СБУ, Ровно, Ровенская область, Янтарь
СБУ. Янтарь. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ. Янтарь. Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли 600 кг янтаря у подозреваемых, причастных к подготовке заказного убийства общественного активиста в Ривне, который борется с незаконной добычей янтаря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Сотрудники спецподразделения СБУ при многоэтапной спецоперации установили, что подозреваемые готовят заказное убийство представителя одной из общественных организаций.

Активист публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ривненской и Житомирской областях.

В феврале сотрудники СБУ задокументировали факты подготовки к совершению преступления и задержали заказчика убийства.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий 8 апреля оперативники спецслужбы установили и обнаружили место хранения подозреваемыми незаконно добытого янтаря.

В ходе проведения обысков в частном доме одного из участников группы, правоохранители изъяли более 600 кг "солнечного камня", подготовленного к продаже.

Продолжаются следственные действия.

Янтарь. Фото: пресс-служба СБУЯнтарь. Фото: пресс-служба СБУ

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации добычи янтаря и введении штрафа за незаконную добычу в размере от 3 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходв граждан (от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен) или лишения свободы на срок от 2 до 3 лет.

Еще 600 кг янтаря сотрудники полиции изъяли в сентябре 2019 года в ходе проведения обысков у четырех участников преступной группы в поселке Владимирец (Ровенская область).

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