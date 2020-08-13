подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 августа 2020, четверг, 13:51 1713
Силовые структуры 2020-08-13T14:45:02+03:00
Українські Новини
Один военный погиб, еще 1 ранен на Донбассе

Один военный погиб, еще 1 ранен на Донбассе

Елизавета Драбкина
Военные, война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 13 августа, в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранения", - сказано в нем.

Раненый военный был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

Также сообщается, что с начала текущих суток в районе проведения операции вражеские провокации не зафиксированы.

На данный момент ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой украинским войсками.

Как сообщали Українськi Новини, 12 августа боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь не было.

С 27 июля на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Больше новостей о: Военные война на Донбассе Ситуация в зоне ООС

Список стран, открытых для украинцев, увеличился до 42
В Киеве зафиксировано 10 тыс. случаев коронавируса. За сутки болезнь подтвердили у 133 человек
Новости
В минские офисы "Яндекса" и Uber ворвались вооруженные люди 14:48
В МОЗ рассказали о правилах посещения ресторанов на карантине 14:44 Инфографика
Кличко открыл в парке Партизанской славы фонтан, который внесли в реестр рекордов Украины 14:35
В Ровенской области правоохранители изъяли 200 кг янтаря на $2 млн 14:27
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси. Женщины снова выстроились в цепи солидарности. На заводах забастовки 14:21
больше новостей
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Зарплата
Повышение зарплат и пенсий. Как увеличатся доходы украинцев 05:30
Из-за Жан-Клода Ван Дамма ограничат движение на киевских дорогах. В столице снимают кино 13:11
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
К НАБУ и другим антикоррупционным органам нет доверия, они неэффективны и безуспешно тратят миллиарды из госбюджета, - эксперты 15:28
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ из-за участия в акции протеста у посольства Беларуси 15:30
больше новостей
В Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. За день заболели 1 592 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok