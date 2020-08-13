Один военный погиб, еще 1 ранен на Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини. "Сегодня, 13 августа, в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранения", - сказано в нем. Раненый военный был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства трагедии выясняются. Также сообщается, что с начала текущих суток в районе проведения операции вражеские провокации не зафиксированы. На данный момент ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой украинским войсками. Как сообщали Українськi Новини, 12 августа боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь не было. С 27 июля на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.