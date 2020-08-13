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13 августа 2020, четверг, 12:16 11
Lifestyle 2020-08-13T12:18:12+03:00
Українські Новини
Медовый спас. Когда в церквях Киева пройдут богослужения и освящение меда

Медовый спас. Когда в церквях Киева пройдут богослужения и освящение меда

Кира Молчанова
УПЦ КП, УПЦ МП, Медовый спас, Богослужения, ПЦУ, Спас, Христианские праздники
Медовый спас. Фото: pisochin-rada.gov.ua
Медовый спас. Фото: pisochin-rada.gov.ua

14 августа православные и греко-католики отмечаю Медовый Спас, он же Маковей. В этот день начнется Успенский пост. Традиционно богослужения в этот день проходят во всех церквях. Українські Новини узнали, когда пройдут службы в крупнейших соборах страны.

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (УПЦ МП) анонсирует проведение литургий с 6 утра. Освящение зелий и меда после каждой Литургии, а также возле Крестовоздвиженского храма с 12:00 до 17:00.

В Свято-Михайловском Золотоверхом соборе (ПЦУ) богослужения в честь Спаса начнутся в 8 утра. Литургия и освящение меда будет в 9 утра. Кроме того, в соборе можно будет освятить воду.

В главном храме УПЦ КП богослужения проводятся ежедневно два раза: с 09.00 и с 17.00. В праздничные дни отправляют две божественные литургии: с 07.00 и с 10.00.

Українські Новини рассказали про Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: когда отмечают праздники.

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