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13 серпня 2020, четвер, 12:23 10
Україна 2020-08-13T14:45:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні розпочався прийом електронних заяв у бакалаврат і наскрізну магістратуру. Що слід знати абітурієнтам

Сьогодні розпочався прийом електронних заяв у бакалаврат і наскрізну магістратуру. Що слід знати абітурієнтам

Александр Савич
МОН, ВНЗ, вступна кампанія, Вступ до університету, вступна кампанія-2020
Абітурієнти. Фото: Українське фото
Абітурієнти. Фото: Українське фото

Сьогодні, 13 серпня, стартувала подача електронних заяв для вступу до бакалаврат і наскрізну магістратуру, тоді як1 серпня в Україні почалася вступна кампанія. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Подача електронних заяв здійснюється через електронні кабінети і триватиме до 22 серпня. Виняток становлять випадки, коли абітурієнт має пройти творчий конкурс або здати вступні іспити, замість ЗНО, безпосередньо у ВНЗ, і вони не зробили цього з 1 по 12 серпня. Для таких абітурієнтів подача електронних заяв закінчиться 16 серпня.

"Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет до будь-якого ВНЗ без обмеження за кількістю спеціальностей, на які вони подаються. Кількість поданих заяв на контракт не обмежується. У кожній заяві, яку вступник подає на бюджет, він обов'язково встановлює її пріоритетність — від 1 до 5, де 1 — це найвища пріоритетність, а 5 — відповідно, найнижча. Встановлення пріоритетності — це важливий крок, адже її зміна після подачі заяви неможлива", — повідомляють в міністерстві.

Також абітурієнти можуть оцінити свої шанси вступити на бюджет або контракт, скориставшись інформацією про прохідні бали минулого року. Ця інформація доступна на сайті міністерства.

"Важливо пам'ятати, що після подання першої заяви внести будь-які зміни в електронний кабінет буде вже неможливо. Тому краще переконатися ще раз, що всі дані завантажені в електронній кабінет коректно. Зміна середнього бала після подання першої заяви можлива тільки шляхом звернення надходить до установи освіти, де було зареєстровано першу заяву.

Вступники, які мають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі та внесені до Реєстру осіб зі спеціальними умовами, повинні переконатися, що при подачі заяв у них вказана відповідна категорія пільги і вона підтверджена установою після подачі заяви ", — говорять в міністерстві.

Подавати заяви в перший же день не обов'язково, адже це ніяк не впливає на місце в рейтингу. Але і відкладати все на останній день в міністерстві теж не рекомендують.

Як повідомляли Українські новини, у МОН опублікували детальну інструкцію для абітурієнтів.

Також в цьому році кількість бюджетних місць для бакалаврів збільшили на 6% порівняно з минулим роком.

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