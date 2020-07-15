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  • За нарушение правил самоизоляции Латвия намерена лишать виз и вида на жительство
15 июля 2020, среда, 16:33 205
Мир 2020-07-15T17:15:25+03:00
Українські Новини
За нарушение правил самоизоляции Латвия намерена лишать виз и вида на жительство

За нарушение правил самоизоляции Латвия намерена лишать виз и вида на жительство

Елизавета Кесельман
Латвия, Нарушение карантина, Карантин в Латвии, нарушение правил самоизоляции
Латвия. Рига. Фото: pixabay
Латвия. Рига. Фото: pixabay

Латвия, которая открыла границы для балтийских стран 15 мая, намерена лишать вида на жительство а также виз тех, кто нарушает правила самоизоляции. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство LETA.

Так, в четверг, власти Латвии поддержали в нормативно-правовой базе, которые позволят аннулировать визы и вида на временное жительство для граждан третьих стран, нарушающих правила самоизоляции. До отмены визы или временного вида на жительство человек имеет право объяснить свои действия, и каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Нарушители самоизоляции также могут быть оштрафованы до 2000 евро.

Однако решение еще должен одобрить Сейм Латвии.

Кроме того, правительство приняло решение, по которому с четверга каждый прибывающий в страну международными авиарейсами, будет проходить специальное анкетирование и будет зарегистрирован.

Сначала данные будут собираться в бумажном виде, но в течение нескольких недель будет разработано решение, которое позволит регистрацию в электронной форме. Требование о регистрации также будет распространяться на тех, кто прибывает в Латвию на частных самолетах и ​​яхтами.

Всех приезжих будут анкетировать и затем, в зависимости от того, из какой страны прибыл этот человек, данные будут переданы Центру по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) и Государственной полиции. По истечении 14 дней данные путешественников будут удалены.

Госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко сообщила, что целью анкетирования будет выяснить, какие страны путешественник посетил за предыдущие 14 дней до прибытия в Латвию.

Как сообщали Українські Новини, ранее Сингапур аннулировал паспорт одного из своих граждан за нарушение правил самоизоляции. 

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