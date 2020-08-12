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12 августа 2020, среда, 11:07 79
Силовые структуры 2020-08-12T11:15:01+03:00
Українські Новини
Количество заболевших коронавирусом в ВСУ за сутки увеличилось в два раза

Количество заболевших коронавирусом в ВСУ за сутки увеличилось в два раза

Елизавета Кесельман
ВСУ, коронавирус в Украине, Коронавирус в ВСУ, коронавирус у военных
В ВСУ снова прирост заболеваемости коронавирусом. Фото: Pixabay
В ВСУ снова прирост заболеваемости коронавирусом. Фото: Pixabay

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 322 человека, за прошедшие сутки, 11 августа, зарегистрировано 34 новых случая заболевания, в то время, как за прошлые сутки количество заболевших составляло 14 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 12 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 322 человека. Всего за время пандемии выздоровели 712 человек, летальных исходов - 6", - говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 677 человек.

Согласно сообщению, количество военнослужащих, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 3 суток, составляет 278.

За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 10 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Владимир-Волынский ЦРБ - 1 работник ВСУ и Житомирская ЦРБ - 1 работник ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 24 человека (Львовская область - 7 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Одесская область - 5 военнослужащих, Киевская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Винницкая область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Черниговская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Харьковская область - 1 военнослужащий и Ивано-Франковская область - 1 работник ВСУ).

Как сообщали Українськi Новини, в Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19. 

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